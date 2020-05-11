泰國5教師伙2校友性侵14歲女學生　校園各處犯案兼拍片威脅

身為教師理應擔當學生的榜樣，惟泰國近日卻發生涉及老師和校友的駭人性侵案。當地5名公立學校教師竟伙同兩名校友，利用自身權力性侵一名14歲女生，過程更長達一年。涉案教師每次犯案時更會拍下短片，威脅女生若公開事件便會於課業上刁難她，案件至今個月曝光，涉案教師全被停止教席，轉為文職，同時等待紀律調查。

泰國5名公立學校老師涉共同性侵一名14歲女生，更拍下短片威脅受害人不能公開事件。（資料圖片）

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泰國傳媒報道，案件始於去年3月發生，一名於泰國穆達漢府（Mukdahan）一公立學校就讀的14歲女生，被5名男教師及兩名為校友的男子強逼於校園內各個地方發生性行為。

受害學生的祖母表示，她至本月初才獲悉孫女遭到性侵，指涉案老師及校友多次於校園不同地方侵犯孫女並拍下短片，7名男子更威脅孫女，如拒絕就範或公開事後，便會於課業上刁難她，令她啞忍整整一年。

涉事女生被性侵長達一年始報警，警方其後表示收到另一16歲女生的同類報案。（資料圖片，非當事人）

至今月泰國警方接獲報案，即時將涉事7男拘捕，他們每人以20萬元泰銖（約4.8萬元）保釋。當地教育部發言人事後表示，涉案5名老師已被校方解僱，暫時轉為文職，並會調查校方是否有疏忽。穆達漢省教育辦公室同時成立調查案件的委員會，將就案件展開紀律調查。

當地警方其後證實，收到一名16歲女生對涉案老師及校友的相關性侵投訴，懷疑受害者不止一人，強調將全力調查及搜集證據，確保案件於公平公正情況下追查。

（綜合）