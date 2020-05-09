美國21歲男躲12歲女網友房間　藏床底衣櫃一個月多次性侵

現時網上交友愈來愈盛行，但也要切記保持警惕。美國一名21歲男子早前在社交平台認識12歲少女，惟見面後竟偷偷潛入女方家中，躲在房間衣櫃、床下底長達一個月，其間更多次拍攝淫褻相和性虐待少女。男子目前被控性虐未成年人士。

21歲男子卡瓦索斯（Zacharias Cavasos）被控性虐待未成年人士，曾偷藏12歲女網友房間的床底和衣櫃。（Multnomah County Sheriff）

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21歲被告兩度潛入12歲女網友的房間，時間長達一個月，他後來向警方承認曾與少女發生多次性關係。圖為示意圖。（資料圖片）

涉事21歲男子卡瓦索斯（Zacharias Cavasos）去年12月在社交平台Snapchat結識女事主，並在今年2月特意從華盛頓前往俄勒岡州與少女初次見面，其後他偷偷潛入對方家中，拆走少女床褥下的一根木條，由2月10日躲到同月25日，才被少女的爺爺發現。

不過，卡瓦索斯被趕走後再一次偷進少女房間，並繼續躲在床底和衣櫃內，直至3月11日被揭發及拘捕。警方後來在卡瓦索斯手機發現一段影片，拍下了少女的胸部和其他淫褻照，他亦向警方承認曾與少女發生多次性關係。

卡瓦索斯被控性虐待未成年人士，案件在波特蘭地方法院審理，代表律師指他很可能有智力障礙，但法官庭上直言對案情感到「驚訝」，表示自己「從未聽說過有人被指控在一個12歲少女的房間住了一個月」。案件還未開審，卡瓦索斯暫須留在康復設施（sober living facility），接受GPS監視，直至案件完結。