四川老師涉性侵女生　百萬粉絲網紅忍13年後舉報：帶我回家摸下體

校園性侵事件，隨時毀人一生！四川驚爆逾50名學生實名舉報一間中學男副校長，多年性騷擾女生暴打男生，惡行涉事長達10多年，其中在微博有近百萬粉絲的博主，訴說曾被涉事老師解胸圍扣和帶回家摸下體，直指一忍13年，揚言「君子報仇十年不算晚，我來了吳老師！」，又指不怕承擔後果。涉事學校公布，已將有關老師停職，成立小組進行調查。

網民在微博舉報自己在求學時期遭到吳男體罰和掌摑。（微博）

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事件最初是一名男生指收到涉事老師稱將升任校長，要求作為舊生們轉發，他不恥反揭露該老師對男生拳打腳踢，對女生更是作出不少性騷擾行為，其帖文一石激起千浪，引來大批網民近日在微博實名舉報。

其後揭發所說的老師是四川綿陽東辰國際學校吳姓初中部副校長，據各人舉報資料， 2003年畢業生至2015年畢業生也有，即性騷擾事件隨時長達十多年。不少已畢業女生表示，吳老師會以批評、談心等名義，向她們摟抱、親臉甚至觸摸私人部位，但怕惹事只能死忍不敢反抗。

涉事老師現已被校方停職。（微博圖片）

事件愈鬧愈大，最少50人挺身而出在微博大爆當年的不堪經歷，其中一名在微博擁有近百萬粉絲的美妝網紅「周貝蕾Manon」，亦是實名舉報的一員，她指最初身為受害人的她只是打算轉發，後來看到不少人帶風向為該老師洗白，反指受害人是污衊，令她也忍不住挺身揭露吳老師的惡行。

現年26歲的「周貝蕾Manon」自言已忍了13年，揚言「我忍到現在…不是不報，日子未到」，她直指12、13歲時曾被單獨叫到辦公室，被吳男「拉我的手，搓我的手，拍打我的屁股」，又控訴吳男動手摸背並玩弄她的胸圍扣，當她打疫苗極為驚慌時，吳男竟拉她坐在自己大腿上攬腰，令她感到極不舒服。

網紅實名舉報老師性騷擾，稱不想有更多女生受害。（微博圖片）

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「周貝蕾Manon」更指有一次吳男帶回自己的家稱單獨補習，結果「說我的牛仔褲有點大，然後就幫我往上提，然後用手摸我的下面。我當時嚇到直接摔倒，他接著開始強行脫我的襪子，要摸我的腳」，她指幸好其後吳男女兒回家，她才能安然脫身。

她又指自實名舉報後，不少受害人都聯絡她，至今錄近80人，大家都表示若有需要願配合警方調查。

網紅分享13年後挺身舉報的心路歷程！

不過網上亦有部分網民留言力撐涉事老師，稱對方未有不合理行為，而且認真教學，事件真相令人議論紛紛。因應事件鬧大，校方周二（22日）在微博回應時稱，已停止吳男的職務，並成立調查組核實情況。