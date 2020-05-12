裝修實例｜麗港城700呎3房1廳　50萬拼湊原材料營造輕工業型格風

文：裝修佬 每樣建材都有其獨特形態與質感，您能把它發揮到極致嗎？如果在建材與設計方面下苦功，能營造怎樣的住宅？本次藍田麗港城裝修設計案例，設計師與業主精心挑選建材，打造線條洗鍊的個性化家居。

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單位基本資料：

藍田麗港城 / 實用700呎 / 三房一廳 / 工程費用約50萬/ 居住人數 2大2小1工人

這單位業主是建築師夫婦，他們對美感非常有追求，工作中經常接觸不同建材的原材料，特別喜歡原材料的質感，因此非常多家具都是特別製成，獨一無二。

這房間的層架是採用工程常見用作搭棚的喬木，加上清漆後原條裝在黑色支架上。原木的質感和紋路配合上金屬支架，增添一份粗獷的工業風味。

燈光方面，主燈選用了丹麥的經典設計粉藍色PH吊燈，燈具線條柔和簡單，與現代風格的室內環境協調一致。它透過自身的遮板令光線在燈具內反射，令光線變得柔和，不刺眼。

浴室設計：大玩幾何形狀 現代懷舊混搭風

由於業主是建築師，設計師把幾何建築的概念帶入浴室，以不同幾何圖形拼砌出時尚現代風格。彷佛視覺上能輕鬆切割空間，帶來難以言喻的俐落暢快感。

浴室走混搭風，除了幾何建築之外，地面使用了60，70年代風格的特色花磚，帶出懷舊復古感覺。復古花磚與現代幾何風格碰撞，反而產生出意想不到的新潮感，一種永不過時的風味。

盥洗位置以深灰麻石為牆身色帶出「raw」感，然後白色精美雲石長形檯面中間，加插一個線條俐落大方的方形麻石洗手盤檯面。洗手盤是浴室一大亮點，選用了極高身純白啞面檯面盆，同樣線條簡單，配合整體幾何設計。

淋浴間牆身磁磚也花了不少心思，這款白色長條磁磚經特別挑選，邊緣刻意凹凸不平產生粗糙拼貼感覺。

洗手盤是浴室一大亮點，選用了極高身純白啞面檯面盆，同樣線條簡單，配合整體幾何設計。（裝修佬提供）

睡房設計：幾何營造立體感 特製玻璃獨一無二

睡房以沉實簡約為主，床背牆身加厚並用深灰色作為主色，加上兩頂黑色金屬射燈，帶出輕工業的沉靜感。設計師認為睡房是人最身心放鬆的地方，因此昏暗的環境中加設暖色床頭木架及木地板。

睡房的牆身一面灰三面白，在加厚的灰牆身再挖空做長方形床頭木架，並在床的一側從加厚的灰牆身後伸延出白色窗台，凹凸層次感浮現，有如剛才提及的浴室設計一樣，是現代建築中常見的「用幾何營造層次感」，如一幅以浮動幾何形狀組合而成的立體畫。

睡房的亮眼點還有衣櫃，左側輕工業風的衣櫃門，除了黑色鐵框之外，中間是灰色直條波浪紋的玻璃，這款玻璃是設計師與業主精心特製的款式，把透明直條紋玻璃夾灰色清玻璃而製成的夾膠玻璃。

廚房設計相對明亮，以白灰黑作上中下的層次，料理台位置採用灰色磁磚，淡淡的天然石材紋理與上下的純色廚櫃不同，帶出視覺上的通爽感，加上射燈光線打在磁磚上，料理時侯就能有一種輕鬆的氛圍。

業主有兩位小朋友，因此代表家庭樂的客廳與整個家居風格大不同，草綠色的牆身把暗沉一掃而空，配合日系簡約木架與白色小椅桌，清新活潑的氣息撲面而來。

當然，這個客廳也內藏建築師的心思。草綠色的牆身並沒有覆蓋全個客廳，窗台位置和地腳線選用了白色，另一方面天花陣位大膽地保留水泥原始質感和顏色，令草綠牆成了客廳上，被白色和水泥灰色畫框包裹著的一幅大掛畫。

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作者簡介： 裝修佬是家居裝修奇難雜症專家，希望透過文章分享及網上互動，解答巿民各式裝修難題，改變大眾對裝修方式和置家理念。

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