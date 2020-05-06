裝修實例｜萬景峰508呎2房1廳　35萬打造馬卡龍色系青春時髦風

文：裝修佬 每個女士心目中都有一個夢幻的童話家居，但總是對裝修無從入手。今次位於荃灣萬景峰的案例可說是給予少女們一支強心針，原來香港也能輕鬆打造屬於自己的糖果屋！

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單位基本資料

荃灣萬景峰 / 實用508呎 / 兩房一廳 / 工程費用約35萬（不包電器潔具磚瓦）/ 居住人數 1大人

這個單位戶主是一位女士，10年前曾找工程師Jeffrey的爸爸裝修這單位，10年後的今天由交給了Jeffrey再次接手同一單位。這對Jeffrey可說是一個大挑戰，代表著對他家族的信任與認可。

而今次戶主有獨特想法，希能把家居設計得更年輕更特別。她特別喜愛馬卡龍色系，低飽和度的馬卡龍色系，淡淡與柔和，帶著微甜，完美地將少女的夢幻和女人的柔美融為一體。因此，今次案例以顏色為設計重心，搭配上尤其顯得青春時髦，優雅減齡。

【裝修設計#荃灣萬景峰508呎】客廳以薄荷綠色為牆身色為主，加上白色木條排列而成的牆裙，增加室內清爽感，而一幅醫型小鹿壁畫當作客廳的特色牆亦非常搶眼。（裝修佬提供）

客廳設計：清爽洋氣氛圍 珍藏壁畫特色牆

客廳以薄荷綠色為牆身色，清爽且帶著洋氣。加上以白色木條排列而成的牆裙，有如舊時美國電影中海邊小屋外常見的白圍欄，同樣可增加室內的清爽感，看見的時候仿彿能感受到陣陣海風。

戶主喜歡搜羅各種少女風的作品，客廳擺放一幅的可愛小鹿壁畫，她要求Jeffrey安排展示出來，因此Jeffrey把小鹿壁畫安放在客廳牆身作為特色牆。等戶主於開放式工作室工作時，抬頭就能觀賞到自己心愛的收藏。

玄關訂製的粉藍色C字櫃內藏心思，這雙面櫃除了作為玄關屏風位之外，由於戶主有養寵物，Jeffrey便將C字櫃加設黑鐵架，升至離地，透光之餘又能防止寵物便溺所帶來清潔的不便。

單位原本為兩房一廳，Jeffrey把面積相對較小的工作室面向客廳的牆身拆除，變成過半腰的書桌，開放式工作室加大了客廳的空間感，亦令格局變得有特色。

工作室的粉紅色牆身櫃，以玻璃作為櫃門，配上小巧的圓型木門手把，讓人聯想起英式小屋的茶杯櫃，加上柔和的黃光燈，同樣是戶主一個展示收藏品的好地方。另外，在工作室的粉紅色牆身櫃、窗簾蓋、玄關櫃加設了現場製作的波浪紋框線。小小的裝飾框線，足以令家居的甜美度大增。

浴室設計：黑色滑軌配殼倉吊門 六角花磚帶出現代甜美

廁所普遍以掩門來隔音隔味，但由於戶主一人居住的關係，Jeffrey認為可以有更多選擇，便選用有懷舊風格的粉紅色殼倉吊門，配搭上黑色滑軌。黑色滑軌能增加家居的現代感，為粉色系殼倉吊門帶來平衡感。

浴室內部與外面夢幻甜美風格大有不同，採用相對現代的甜美風格。由於業主對傳統浴缸磚沒有興趣，Jeffrey與業主選擇10種以上不重覆的六角磚，作為浴室牆身及地板磚。花磚並不鮮色，但紋路花巧，更能突出純色的木架、鏡子、洗手台等，帶出較為樸實現代的甜美。

睡房設計：英式鄉村碎花牆紙 夢幻白梯往睡床

睡房牆身貼上英式鄉村風格愛用的碎花牆紙之外，由於單位樓底有10呎之高，所以Jeffrey利用近期相當流行的深色木地台作儲物空間，再加設白色樓梯，把床安排在上層，戶主就能在下層有更多儲物空間。

廚房是Jeffrey最滿意的設計，這裡的配色與客廳的配色相距甚遠，使用了黑白灰等代表型格的顏色作為櫃面色，因為配上歐洲古典風味的凹凸花線門和特色櫃門手把，所以廚房能帶點型格，又不失可愛活潑。

廚房在設備上也花了不少心思，Jeffrey推薦戶主選用有名的Blum門鉸櫃桶路軌之餘，為了令廚房不沉悶，牆身用意大利造的手工磚花式拼貼，同時選用了特色Hello Kitty嵌入式平面爐，粉紅色在黑白灰中更顯可愛跳脫。

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作者簡介： 裝修佬是家居裝修奇難雜症專家，希望透過文章分享及網上互動，解答巿民各式裝修難題，改變大眾對裝修方式和置家理念。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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