裝修實例｜馬鞍山海典居1375呎3房　拆長走廊空間感激增

文：裝修佬 今次帶大家來到馬鞍山海典居，一個建築面積1375平方尺的完工單位。戶主希望設計上大氣及堂皇，同時帶有新鮮感。而單位的原則是有一條長走廊，想改變成一個儲物空間，設計師就把原有的三間房間改成兩間大房，大大增加空間感。

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首先分享一下設計元素，顏色上主要區分了兩個區域。第一就是飯廳，利用了一些比較天然的素材，令到訪的客人踏入單位時感覺奢華一些。這個單位就使用了雲石地磚、雲石牆、原木飯桌以及大量黑鋼，這些天然的物料看起來就會堂皇一些。第二就是客廳部分，因為戶主想客廳感覺較樸實，所以顏色上選用了黑白灰，看起來就會比較簡潔舒適。

而針對新鮮感的元素，就是房子分間上會比較分明，而且將所以窗戶都充分利用，令陽光自然透出單位。

再者就是空間方面，因為走廊一般會選擇打造閣仔、假天花儲物。但這個單位就將走廊歸納到開放或廚房、客廳、飯廳地方，令各地方都變得開揚。

設計師Andrew利用顏色將單位主要區分成兩個區域，飯廳利用比較天然的素材如雲石地磚、雲石牆、原木飯桌以及大量黑鋼，而客廳選用了黑白灰，看起來就會比較簡潔舒適。（裝修佬短片截圖）

而這個單位原先是想把客飯廳歸納，但發現中間的是結構牆，所以就改變設計，用雲石修飾。

最後就是喉管問題，因為擺位上有大改動，都要考慮好來去水的佈局，成功佈局後更要考慮如何修飾，令水管可以隱藏到。

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（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）