【CuMask】首日派銅芯抗疫口罩　拍賣網現炒賣潮高價200元放售

政府向全民派發「銅芯抗疫口罩」（CuMask），昨日（11日）開始陸續送遞至已登記人士手上，不過隨即有人將口罩放在二手拍賣網站轉售，標價由30元至200元不等，產品介紹多數都沒有標明由香港紡織及成衣研發中心研發。有網民得知連政府口罩都有炒賣後感到震驚，「人人都有一個，邊有人買呀？」，又指市面口罩售價都已回落，「有咩可能開價成百蚊」。

政府將全民派發可重用的「銅芯抗疫口罩」（CuMask），凡持有身分證者，即可免費獲派乙個。（資料圖片／高仲明攝）

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首批已登記市民昨日才收到政府派發的CuMask，惟有人已隨即於二手拍賣平台「Carousell」轉售，不少帖子都標明口罩全新、防毒、可清洗60次、6層功能物料構造及符合ASTM level 1標準等，開價由30元至200元不等。

有網民質疑口罩本由政府免費派發，「邊會有人用錢買？」，有人亦突破盲點，稱一個可重用口罩標價200元，雖則可清洗60次，但市面上的口罩價格已回落，200元已可買到一盒50個的口罩，甚至規格更高。不過有網民則估計，可能有人會購入更多以轉贈外國朋友。

↓↓↓ CuMask於拍賣平台炒價 ↓↓↓

根據政府介紹，CuMask共有六層，最外層是針織布，有氧化銅及棉混合，可以阻止飛沫；中間共有五層不織布，第一層是支撐的不織布，第二層是微粒銅可抑制細菌，第三層是過濾層可隔細粒、細菌及飛沫，第四層則是支撐口罩的保護層，最後一層是內層用作透氣及排濕，口罩每個成本約為30至40港元。

↓↓↓ CuMask實物圖 ↓↓↓

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↓↓↓ CuMask正確清洗方法及注意事項 ↓↓↓

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↓↓↓ CuMask發記方法及步驟教學 ↓↓↓

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