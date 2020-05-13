阿伯病房臥床偷吸煙無悔意　醫護警告有純氧可爆炸：遇火整層不見

在醫院不可以抽煙是常識吧！院內吸煙除了會影響別人，還可能釀成意外。台灣一名男網民在facebook大呻，自己住院時同房的一名阿伯居然在病床上偷偷吸煙，被護士警告後，他還反咬一口說自己只是「呼呼兩口嘴巴有煙味而已」，氣得護士提醒病房內有純氧，遇火「這裡整層會先不見」。網民們大罵該名阿伯行為自私，更覺得他可能不相信整層樓會爆炸這件事，事實上「不止一層，整棟都可能消失。」

男網民指一個名伯拉起簾偷偷吸煙，一開始還想否認。（在fb群組「爆怨公社」圖片）

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台灣一名男網民在fb群組「爆怨公社」分享，日前他住院時聞到煙味，隨即向護理站反映，原來護士們都有聞到煙味，於是走到病房內巡查。他住的病房一共有5張病床，兩名護士先問進門第一張床的阿伯，拉開廉問他有沒有抽煙，他說沒有，而一旁的照顧者都說他沒有抽，護士就相信他了。

換第二張床，一開簾就大陣燒焦味，阿伯一開始否認自己有抽，但味道實在太重，護士說煙味是從這傳出的，阿伯再否認，在床邊的照顧者剛睡醒，也連忙否認有燒東西。不過，護士發現阿伯的右手藏着東西壓在床底下，護士猜那是香煙，着阿伯醫院不能吸煙。阿伯只好不作辯解，說「就呼呼兩口嘴巴有煙味而已」。另一位護士嚴正反駁，稱醫院內有純氧，萬一碰到火「這裡整層會先不見，很嚴重」。

樓主當下不明白室內禁煙已久，為何阿伯「已經躺在病床上治療了還要吸煙？」而且從護士口中才得知，原來純氧遇到火會引發爆炸，馬上長知識，後來護士還特地跑去跟第一位阿伯道歉，因為一開始誤會他了。

網民均質疑醫院內不能抽煙是常識，而且萬一純氧遇火「不是一層樓，是有純氧的管路，會一路爆炸…整棟都會灰飛煙滅」，有人提到當年阿波羅1的慘劇就是大火點燃了純氧引起爆炸。不過也有留言表示，即使護士警告了，「阿伯很可能不相信整層樓會爆炸這件事」。亦有煙民提到以往住院時為了吸煙，要拿着鹽水從12樓落到1樓室外抽，完事後還要先洗手漱口，那時抽煙就像操體能，但還是堅持「自己死就好別害別人」。