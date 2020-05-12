【動物之森招聘】英國品牌請動森室內設計師　時薪高達380港元

新冠肺炎（COVID-19）疫情下，多國民眾透過任天堂遊戲《動物森友會》（動物之森／動森）來維持社交，而如何設計自己宅第是一大難題，事關「品味嘅嘢」無法強求。英國一間高檔家品公司日前就招聘新職位「動森室內設計師」，為客人搞家居設計，時薪更可高達40英鎊（約380港元），在玩家甘願為動森花大錢的環境下，可能是一個難得商機。

動森的玩家佈置屋企時要花不少心思，才能展示個人品味。（Twitter圖片）

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動森熱潮帶動周邊產品價格大漲，一包遊戲卡一度炒到近百元，甚至有日本玩家將部分村民的卡片炒到破萬日圓，更有外國玩家發現商機，提供島嶼園藝服務等。近日英國高檔家品公司「 Olivia's」看中玩家屋企的室內設計問題，因為品味很難用「鈴錢」買，堆砌貴價物品只會流於土豪，故招聘「動森室內設計師職位」為玩家解難。

Olivia's創辦人Nick Moutter稱動森很適合現在的環境，每個人都要社交距離，許多人靠動森和親友保持聯繫，而且還可以在虛擬世界中擺脫現實生活的壓力和限制。

據網站資料，應徵者要對動森有足夠認識、具備良好溝通能力、對遙距工作有信心，雖然不是必要條件，但如果有室內設計的經驗更為理想。具體工作當然是要給客人屋企的設計提供專業建議，要評估客人當前佈置並提供意見、為客人提供個性化裝修，而且不超出他們的預算，及解釋你的每個選擇（傢俱、擺位、配搭等），還要給客人提供設計方向，方便他們未來自行添置或更改佈置。

這份工作的好處當然是可以遙距工作，即使在家中也能和客人連線到對方島上視察，而且和客人的交流中可嘗試不同風格，是一個特別工作經歷。最緊要還是可以透過動森賺錢，設計師為客人提供意見的顧問費用時薪可高達40英鎊，當然他們能自行和客人商討價錢及工作方式。

（綜合）

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