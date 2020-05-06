【動物之森】日本玩家島上建超像真墳場　晚上戴面具拍照勁恐怖

動物森友會（動物之森／Animal Crossing）推出一段時間但仍然大熱，自由度高是遊戲的最大賣點之一！既然遊戲「咩都做到」，自然會有玩家想到一些「奇怪」的玩法，例如一名日本玩家就在朋友的物資支援之下，在自己的島上建造了一個超真實墳場，晚上賽戴起面具的時候，還會令人有幾分寒意！

有日本玩家在動物之森內建設了一個超像真墳場，近看還有幾分可怕！（twitter「@ron_krs 」圖片）

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日本網民「いぬ（@ron_krs）」在twitter上分享照片，表示在朋友向他提供1500塊石頭的幫助之下，完成了一個墳場。從他上載的照片可見，墳場內的石碑為傳統日式風格，全部一行行整齊排列，再加上行石階及其他石造景物，的確與墳場十分相似。

不過更重要的是，墳場入夜後，由於太過像真，還是會令人有幾分害怕，いぬ更特意賽上一個面具在墳場正中間拍照，似足鬼魂現身！いぬ之後再作解說，指他的小島並非恐怖島，墳場之外的範圍都十分正常。

不少玩家的房間裝飾亦非常有心思！

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