朋友稱新買牛仔褲太緊轉送　網民回家浸水驚見染紅　真相令人想嘔

有時候你當別人是朋友，人家也當你是朋友嗎？討論區早前有女子分享一件激心事，她指朋友稱新買牛仔輩穿不下轉贈給她，一度迫她即場試穿，她推卻回家後打算洗了再穿，沒料水盆竟浮出紅水，嚇倒後追問友人，獲知令人嘔心的真相。

有網民獲朋友送牛仔褲，結果一肚氣。圖為示意圖。（微博圖片）

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女子在《親子王國》發帖，指早前和朋友食飯，獲對方轉贈一條聲稱穿了一、兩次的深色牛仔褲，該友人更迫她即場到服裝店試身室試穿，她拒絕還被罵「你咁懶㗎！」。

她不以為意，回家後把牛仔褲放水盆中打算洗一洗，沒料一下水即染紅，令她大感詫異，心想就算甩色也應是藍色不是紅色，一拿起來看，才發現「褲檔有一大片血」，大感嘔心，忍不住即場掉了。

朋友所贈的牛仔褲竟有經血，樓主大感嘔心。圖為示意圖。（資料圖片）

她指事後致電該名友人，對方還施施然稱「係咩，好似之前漏m落去，唔記得喇」，零歉意語氣令人生氣，不過樓主也指這名朋友一向衛生麻麻，3月時已爆新冠疫情，她還去試身室坐地下拍照放上網，令人咋舌。

樓主指其朋友衛生意識差，3月疫情爆發去試身室還敢坐地自拍。圖為示意圖。（網上圖片）

網民獲知事件後，都忍不住反問「佢真係你朋友嚟」，質疑送血褲行為十分騎呢古怪，而且極不衛生，兩人友誼令人生疑；亦有人提醒她要小心這名朋友，質疑當中是否有不可告人的恐怖陰謀。