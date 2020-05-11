民宿帶泳衣男女闖花蓮太魯閣秘境　疑啤酒倒溫泉　溪邊洗頭好多泡

天然美景吸引遊客遊覽，惟大家要好好愛惜。有台灣網民揭露竟有民宿為招攬生意，帶同10多名身穿泳裝的年輕男女闖入已不開放的花蓮太魯閣國家公園秘境，最令人生氣是他們大開啤酒派對之餘，還疑似把啤酒倒入溫泉，更集體在溪邊玩洗頭，一沖泡泡水即污染野溪，樓主直斥民宿老闆太離譜，網民同轟要涉事民宿交代。

開心去玩也不能破壞環境吧！有網民揭發年輕男女闖太魯閣封閉秘境，離譜行為令人震怒。（《爆料公社》圖片）

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「好山好水的太魯閣，有必要用這種方式對待它嗎？」有台灣網民分享有民宿張貼客人活動照，照片中10多名男男女女穿着泳裝，女生的火紅三點式尤其吸睛，樓主火起大罵：「泡溫泉還倒啤酒進去！還集體洗頭同樂！清澈的野溪，禁的起你們洗髮精的污染？溪水中的生物受的了如此摧殘？現在民宿是怎麼了？」

有關民宿照片顯示，這班男女由民宿負責人帶領，晚上闖入了位於太魯閣國家公園內已封閉的文山溫泉，他們極危險地在沒安全設施的岩石攀爬後，殺入溫泉玩樂，有人泡在水中，有人在旁手持啤酒罐向溫泉中人倒水，又有照片拍到他們集體洗頭，全頭都是白泡泡下直接伸頭入溪水沖洗，更有他們亂躺馬路的大合照。

樓主批評民宿為生意破壞自然環境，要求對方交代及促請當局關注，一帖激起千重浪，帖文瘋傳引來網民圍插，鬧爆「在溫泉裡倒啤酒還用洗髮精洗頭？裝什麼無辜啊。這就是破壞環境的鐵證啊！希望重罰，愚蠢又無知」、「這個溫泉根本還沒開放，出事誰負責」。

開心去玩也不能破壞環境吧！有網民揭發年輕男女闖太魯閣封閉秘境，離譜行為令人震怒。（《爆料公社》圖片）

民宿一方其後也在帖文留言回應，指洗頭用的是肥皂，又解釋不是倒啤酒入溫泉，而是飲完後把罐子當兜子用，又似是暗怪樓主搞大件事，反問「我持續做了這麼多公益你不分享，這樣作文章至於嗎」，及後才軟化對外稱會再加強教育訓練與環保意識。不過網民不收貨，認為當局要嚴查處理。

據媒體報道，當局在帖文瘋傳下已獲知事件，確認因2005年發生溫泉客遇石崩致一死7傷後，拆除人工設施如同把文山溫泉封閉，只局部在吊橋橋頭處開放休憩區，太魯閣國家公園管理處正調查事件，了解涉事者是否違法。