《誰是被害者》逼真溶屍極噁心　「真兇」分享屍體點做到肉塊牽絲

由張孝全、許瑋甯及王識賢主演的Netflix懸疑劇《誰是被害者》（The Victim's Game）上演不久即引起劇迷關注，劇中詳細剖析溶屍、自焚案件的真相，屍體畫面觸目驚心，不少劇迷直指被嚇倒，同時大讚劇組製作認真。原來負責這些屍體的「真兇」就是曾獲金鐘獎最佳美術設計的台灣特效化妝師儲榢逸，他日前於facebook分享「製作」屍體的過程，笑言「我是殺人兇手，我自首，還有幫兇」。

《誰是被害者》中被害者死法各有蹊蹺，有墜橋碎裂、跪坐焦屍，更有令人聞之喪膽的王水溶屍等情節。（劇照）

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儲榢逸上周在fb分別上載《誰是被害者》劇中溶屍及自焚焦屍的特寫照，分享「製作」屍體的過程。他稱溶屍屍體是經過「田野調查（實地調查）」後精心製作而成，由於製作過程繁複需時，需要放於通風地方風乾，故他笑稱「它也在我家陽台曬乾屍好久，我還千交代我家人不要到陽台」，又自首說「我是殺人兇手，我自首，還有幫兇」。

相中可見，放置溶屍的浴缸放滿深紅色液體，黑色溶屍則面向天浮於浴缸內，伸出一隻已部分腐化、毫無血色的手放在浴缸邊緣，另一相片則是屍體的「拆件」照，可見儲榢逸拿着材料正努力調整屍體的細節。

慎入！！按圖即看溶屍案屍體特寫：

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他之後再分享在拍攝現場準備自焚焦屍的相片，相中的他正拿着膠水為屍體加色，其中一張特寫可見屍體頭部的燒焦部分非常細緻，露出了部分頭骨。他稱當天「抬了一個工讀生」，指拍攝時將焦屍放於路邊曬乾，笑言「千交代不要露出來，但還是被掃地阿嬤看見」。

《誰是被害者》劇情牽涉溶屍及自焚案件，屍體畫面觸目驚心。（劇照）

其實儲榢逸早前也於《誰是被害者》的幕後花絮分享過準備道具及屍體的過程，指研究呈現屍體的方法時，不論骨頭或屍體上的肉塊也要仔細處理，如溶屍屍體就要做到「肉塊牽絲」的效果。

年紀輕輕的儲榢逸曾獲金鐘獎最佳美術設計殊榮。（ig「chuxu_chuxu」圖片）

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震撼的屍體照片引來一眾劇迷討論，紛紛留言稱即使追劇時現看過屍體畫面，再看特寫相片還是感到毛骨悚然，「看了頭皮發麻」、「絕對是一種藝術的表現」、「不能得罪你，好可怕，太狠了這個手法」、「你要是我鄰居，我立馬報警」。亦有人開玩笑問「應該是殺了一個工讀生吧」、「其實你都直接幹掉一個真的來用」，獲儲榢逸搞鬼回覆「下一個是誰？」、「就說了不要惹我」。

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