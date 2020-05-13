【新冠肺炎】當值遭惡意吐口水　英鐵路女票務主任染疫不治

英國47歲的鐵路票務主任穆金加（Belly Mujinga）今年3月22日在倫敦維多利亞火車站當值期間，一名聲稱患有新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的男子於大堂票務處附近向著她吐口水及咳嗽，數日後穆金加證實不幸染疫，延至上月5日不治，遺下丈夫及11歲女兒。當局強烈譴責吐口水行為，並以極度「卑劣」（despicable）來形容。

運輸員工會TSSA（Transport Salaried Staffs Association）周二（12日）表示，患有潛在呼吸系統疾病的穆金加原籍剛果，2000年移居英國，當日她是與另一名同事在當值期間遇襲，事後二人均不幸確診。4月2日，穆金加因出現呼吸困難等徵狀送院，靠呼吸機維生，3日後不治；穆金加的同事則戰勝了病魔，康復出院。

家屬為穆金加舉行葬禮，但礙於疫情，只能讓10人出席，一眾親友紛紛在社交網絡上悼念穆金加，「願你安息，希望天主會好好安撫你的丈夫和女兒，並賜予他們勇氣渡過難關」；首相發言人稱：「這種襲擊極度卑劣，我們向穆金加的家人致以最深切慰問。」

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僱員協會呼籲家屬向政府索償

英國警方仍在調查事件，呼籲目擊者提供線索；而英國運輸僱員協會（TSSA）已向鐵路監管機構作出投訴，正等待法律意見以採取下一步行動。

TSSA總幹事科爾特斯（Manuel Cortes）表示，穆金加是無數因新型冠狀病毒喪生的前線工作人員之一，協會呼籲受害者家屬向政府索償，認為這種事件並非無法避免；會方要求鐵路公司為員工提供足夠防疫保護，敦促政府在放寬禁令的同時要有正確的預防措施，降低病毒傳播風險。