少年戴防疫手環外出被質疑　目擊者報警舉報被耍太極：聯絡衛生署

新冠肺炎疫情緩和多日，惟昨（12日）新增一宗本地感染個案，令已持續23日的零確診紀錄「斷纜」。疫情下市民未能鬆懈，網民劉先生前日（11日）乘巴士時，見到一名戴住防疫手環的少年，他懷疑少年違反檢疫令逐開聲詢問，惟對方僅表示「關你咩事」。他只好致電衛生署及警方舉報，惟求助時一度不獲受理，最終兩求致電才成功聯絡警員紀錄資料，令他有感相關部門「耍太極」。

網民劉先生早前乘巴士時發現一名戴住防疫手環的少年，打算將資料交予相關部門時卻一度不獲受理。（fb群組「發帖到 on9仔女同盟會 (on9限定)」圖片）

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劉先生接受《香港01》訪問時表示，前日（11日）早上7時許，乘搭九巴296C線由天水圍前往觀塘方向時，一上車便看到一名戴着防疫手環的少年，當時他先拍下照片，再詢問對方是否仍接受檢疫令，惟少年只表示「關你咩事」。他指當時無意與少年發生衝突，只想記下手帶編號以便有關部門跟進，遂未有繼續追問及調位坐，不過對附近的市民完全無動於衷感愕然。

劉先生之後向車長反映事件，不過因巴士正於公路行駛，司機着他向相關部門舉報，於是他致電「999」，警員提供衛生署電話，叫他聯絡該部門。當時他感覺涉事警員態度推搪，「好似耍太極咁」，但仍按指示致電，惟衛生署職員卻叫他直接報警。

兩度不獲受理的他感鼓譟，但仍希望將少年的手帶編號提供予相關部門跟進，故再次致電報案中心，詳細告訴警員有關資料，並提及已拍下具手帶編號的相片。警員得知劉先生有相關相片，便建議他先落車，稱可派員為他登記資料，他等候約15分鐘後，便有警員到場處理。

電子手環及監察手帶分別

他形容，向警員登記資料的過程一切正常，對方亦表示只要有手帶編號便可跟進，又指劉先生沒有與少年正面衝突的做法正確。其後有同車網民指，當日看到少年疑帶同行李篋下車，劉先生後來翻查資料，指巴士從天水圍開出，少年的確有機會剛從深圳灣入境，認為「不能100%確認」對方是否違例，因此將帖文中少年的樣子「打格」處理。

帖文引來網民討論，有人認為劉先生做法正確，向相關部門反映是盡了公民責任；但亦有人認為涉事少年或只是剛入境正在回家途中，建議大家要先「fact check」，以免錯怪別人。

衞生防護中心資料指，市民如懷疑有人違反檢疫令並希望舉報，可利用網上平台「電子報案中心」、或透過各區警署報案室電話及致電1823舉報。（添馬台fb圖片）

根據衞生防護中心資料，市民如懷疑有人違反檢疫令並希望舉報，可利用警方的網上平台「電子報案中心」、或透過各區警署報案室電話及致電1823，向政府提供相關資料。至於衞生署熱線2125 1122則是供受檢疫人士求助之用，並非用作舉報違反檢疫令情況。