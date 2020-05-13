熱評｜海洋公園蝕錢包底如賭仔長貧難顧？　撥款畀呢兩類人仲化算

文：李聲揚 海洋公園財困，唔止係因為疫情公司連蝕5年，近乎資不抵債，點玩落去？伸手要錢係必然結局，疫情只係加快呢個過程。

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但，眾多學者KOL討論前，搞清楚最根本嘅問題：海洋公園，到底係乜？佢嘅存在意義，係乜？搞壇咁嘅嘢出嚟，想達到乜效果？諗完你就會明好多嘢。

海洋公園最最最初，係馬會出錢起，仲有年年撥款。1987年，有咗《海洋公園條例》。

講個笑話：根據呢個條例，海洋公園，要自負盈虧。

唔使學者都知，個仔爛賭，但你每次都幫佢找數嘅，佢只會不停咁賭。話得最後幫埋佢今次，就真係要最後一次。

冇後果嘅「自負盈虧」，即係廢話，佢每隔一排就會嚟拎錢。既然蝕錢冇後果，有乜動力去搞好佢？除非你好似盛智文咁當係跑道。

盛智文於03年臨危受命獲委任為海洋公園主席，任期內園方有盈利，惟至14年突被通知不再獲續任。（資料圖片）

歸根究底，問自己一句：點解香港要由政府出咁多錢搞個主題樂園？你唔覺得有問題？

冇錯，最自由資本主義嘅地方，都仲有好多嘢係政府做。有啲可能係有其他效益，例如大型基建，可能對城市有幫助，但規模又太大，加價機會又冇乜，私人機構唔想做唔敢做，就政府做。

亦都有啲係唔打算唔應該牟利嘅嘢，比較似政府服務，例如發護照，社會福利，軍隊，呢啲東西好多地方都係政府做。

但，主題公園？你咪玩啦！

你話當教育意義，好似博物館咁，肯定你起個乜乜館唔使咁多錢。話當提供休憩設施，好似遊樂場一樣，我肯定你起一堆馬騮架滑梯唔使咁嘅錢。

筆者認為政府撥54億救海洋公園，只能解燃眉之急，實質是長貧難顧。（資料圖片）

官辦主題公園，三四十年前可能呢個需要，但個世界會變㗎！以前你去歐洲7天團都有人送機。而家個個一年去幾次日本睇企鵝，請問點解我仲要去海洋公園呢？時代係進步嘅。

至於坊間話海洋公園只靠遊客忽視本地人，就錯重點。冇內地客嘅，相信海洋公園死得更快。你見全世界嘅主題公園，都十分倚賴遊客，靠你年年趁啲仔女生日免費去玩，點維皮？

同樣地，坊間咁多大計，甚至講返盛智文年代點勁點勁，其實都可以休矣。首先，盛智文出身就係商人，借呢個機會拎功績埋位（唔要加拿大國籍添），係相當特別嘅例子。正常嚟講，你放咩人落去都係死路一條。因為屁股指揮腦袋，政府走去營運呢啲項目，點會有前途？

另外，固然盛智文在位時海洋公園賺錢，佢走後就年年都輸錢，時機一流—但有冇諗過同大環境都有關？就係盛智文走咗之後嘅每一年，對家迪士尼一樣都係年年輸錢。不過對方係半私營，就唔多關其他人事，況且仲有專利費袋袋平安。

而唔好忘記，迪士尼賺錢嘅年代（其實得幾年），正係內地客佔最多。最近幾年，特別係上海迪士尼開張後，香港迪士尼本地客多過內地客，就年年蝕錢。靠本地客就可以救海洋公園？你話呢？

迪士尼嘅存在，令到海洋公園更尷尬。如果只係得一個親生仔，政府要幫海洋公園嘅，冇話唔得嘅，用國家機器，補貼又好，禁你去迪士尼又好，咩都好。但，你另外又有檔迪士尼喎，政府落埋場去幫海洋公園，你估迪士尼嘈唔嘈？

今年3月迪士尼公布2019年全年業續轉盈為虧，錄得淨虧捐1.05億元，連續5年業續見紅。(資料圖片)

即管放長雙眼睇下啲乜乜救亡大計有冇用，但我信人性。海洋公園已經成為怪胎，唔會炒人唔使負責嘅「自負盈虧」機構，咪每年嚟要錢就做呢啲嘢去應酬下你，免得尊貴嘅議員覺得，你伸手拎錢兩梳蕉都冇。劉德華在《門徒》有講，啲道友吊起瘾上嚟，有乜講唔出？

但改革？唔好玩啦，輸錢有人包底，點解我會改革？問下合唔合符你嘅常識？政府嘢唔一定要賺錢，但你蝕都唔好蝕咁多嘛。

海洋公園搞到咁嘅田地，神仙難救。一係執咗佢，一係放畀私人做—亦即係執咗佢。執咗佢後點善後，可以另文討論。但現有嘅模式，冇乜出路。

就當今次拎咗54億，當救到海洋公園一時。之後又點？長貧難顧，你不停幫佢包底，佢就必然有方法做到你不停要包底。可以諗返賭仔嘅故事。

慳返嘅錢，好多用途。例如話，有人會講，你啲中產就去日本睇企鵝啫，草根家庭邊有錢？正是如此。海洋公園年頭仲話要注資100億，倒不如分晒畀啲草根家庭。20歲以下嘅，應該一人派到一萬蚊。最正係，你唔鍾意去日本嘅，咪去韓國睇，或者返古兜溫泉睇都得。Why not？最緊有得揀。又例如話，海洋公園請緊2000人嘛，你賠舊大錢畀啲員工，賠返一年半年人工，我相信佢地都會OK的。

作者Facebook專頁：君子馬蘭頭 - Ivan Li 李聲揚

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）