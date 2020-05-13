楊過隻神鵰？　牧羊人發現巨鷹臥草飛唔起　獲救後一餐吃一斤牛肉

《神鵰俠侶》中和楊過亦師亦友的「神鵰」，在書中威風凜凜，近日就有人發現一隻巨型大鵰，令人驚嘆這不是鵰兄嗎？內地東北齊齊哈爾一名牧羊人日前發現一隻巨型大鵰，窩在草上無法飛行，懷疑是受保護動物，報警求助發現是國家一級保護動物「金鵰」，展翅後翼長2米，非常巨型，但牠沒有受傷，不知道為何無法飛行。令民警感奇怪的是金鵰看起來很有靈性，全程很配合，像知道有人在幫牠似的。

民警發現不明「大鳥」看起來很帥氣，翼展長逾2米。（微博圖片）

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事發於8日下午，齊齊哈爾紅旗種馬場的牧羊人陳某，放羊時發現上有一隻鷹，但牠無法起飛，只是趴地不動，看起來似受保護動物，連忙戴起手套先將牠抱回家中，想給牠點食物，牠一吃就吃了約一公斤牛肉。隨後牧羊人報警求助，說自己撿到隻可能是受保護動物的「大鳥」。

民警趕到後發現這頭鷹很帥，翼展長達2米多，巨型而且強壯，身上沒有傷痕，因不明的原因很沒精神，決定要找專業人士求助，聯絡黑龍江的省級自然保護區中心。民警將鷹放入籠子時，牠配合得像知道別人在幫助牠似的，保護區計劃救治完成後會將牠放歸自然。

東北林業大學野生動物與自然保護地學院許青教授指，這隻鷹其實是國家一級保護動物「金鵰」，獲救的是一隻成年個體。金鵰屬鷹科，成鳥翼展平均逾2米、體長1米，數量稀少，因外型威武被封「猛禽之王」，在鳥類地位可比獸類中的東北虎。

內地不時傳出「神鵰發現案」，去年內地神農架太陽坪生態保護中心就拍到，一隻身高1.2米的野生大鵰獵食豬獾，一腳將獵物踩着，不停拍打雙翼威風八面，當時就有不少網民人高呼是「楊大俠的神鵰」，那頭鷹經鑒定後也是一隻「金鵰」。不過，原版的神鵰體型巨大，但全身羽毛稀疏，樣子非常醜陋，與電視劇中「神鵰」的外形有頗大出入。

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