買到超肥大泰國蝦以為執到寶　煮熟縮水嚴重變詐騙蝦　網民咁解釋

行街市見到肥美鮮蝦，結果煮熟後竟然大縮水。台灣一名女網民昨日（12）日在市場買到超大的泰國蝦，老闆還保證新鮮，但回家煮熟時，其中一隻剝殼後大縮水，蝦身的肉小得可以插入蝦頭，笑稱遇到詐騙蝦，「20公分縮小成3公分的概念」，笑翻上萬網民。不過，有網民提供專業解釋，這種蝦叫「瘦公仔」，平日都會混入蝦堆中賣，但遇到的機率不高。

台女在市場買到肥大的泰國蝦，但煮熟後竟大縮水。（fb群組「爆怨公社」圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

台灣一名女網民在fb群組「爆怨公社」帖文，稱自己以為在市場買到寶，但原來是「遇到詐騙蝦」，她昨日行過黃昏市場時，發現超級大的泰國活蝦非常興奮，買了幾隻回家加餸，沒想到「根本是詐騙集團來着」。

從樓主上載的相片所見，蝦子有手掌般大，蝦頭巨型身體也非常粗，但蝦煮熟後剝殼，蝦肉卻異常地小，小到可以插進蝦頭中，令她笑稱是「20公分縮小成3公分的概念」。因怕網民質疑是偷龍轉鳳拍照時偷偷換了小蝦，樓主上載了頭殼沒分離的照片，解釋老闆說不能挑，但現撈保證新鮮，沒想到其中一隻出事。

網民看到後紛紛笑翻，但也提到泰國蝦向來是頭大肉小，也可能是煮得太久，不過樓主稱其他買回來的蝦子都沒問題，唯獨是有一隻蝦嚴重縮水。

其中一隻泰國蝦煮熟剝殼，發現蝦身大縮水，小到可以插入蝦頭。（fb群組「爆怨公社」圖片）

這時出現不少網民提供專業解釋，指這種蝦叫「瘦公仔」，「瘦公仔原本已經長到很大，可是交配精盡蝦亡後，蝦不會再長而是縮小，但殼不會變，然後在煮的過程會再縮水一點，就變醬了」。因為賣蝦的檔主不會讓客人挑，或會混入普通蝦中賣，看外表不知道，要拿起才會知道，因為很輕，如果是秤重賣的也沒什麼損失。

有留言再提到，瘦公仔又稱黑公，是發情過頭、專門播種的公蝦，見到的機率不高，腳應該很長，一般賣蝦的地方是不會賣出來的，亦可能是不小心混入蝦車中。看到網民的專業解釋後，樓主笑言學習了多一種知識，「原來蝦子都這麼好色啊」。