內地11歲仔玩手遊後拖妹妹跳樓重傷　逃出鬼門關：想看能不能飛

河北較早前發生一宗駭人聽聞的案件，11歲的哥哥竟拖着9歲妹妹從4樓跳下去，雙雙身受重傷。妹妹數天後醒來，稱哥哥告訴她遊戲中從樓上跳下不會摔傷，才拉她一起跳下去，父母認為與兄弟偷玩手機遊戲有關。日前，男孩經歷4次病危通知後終脫離危險機，他透露自己玩的手遊能「復活」和「飛」，自己想試試「能不能飛或者能不能復活」。兄妹的爸爸認為是遊戲公司的過失導致意外，打算向公司索償，但內地律師認為勝算低。

11歲男童脫離危險期後受訪，稱自己是想驗證手遊中的復活和飛行情節。（澎湃新聞影片截圖）

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事件最初發生於3月22日，邯鄲市一對小兄妹牽從家中的4樓樓頂（離地約14米）墮下，二人身受重傷。醫生指11歲兒子腦出血、肺部挫傷、肋骨骨折等，眼睛保不住了，9歲女兒骨盆骨折、下頜骨骨折、腦挫裂傷、蛛網膜下腔出血。

二人父親申海勇稱，在肺炎疫情緩和後和妻子出門擺攤賣米線和涼皮維生，得悉事件後趕回家將孩子送院。他表示擺攤地點只是離家30多米，因為孩子還要網上上課和做功課，但家中沒電腦，所以留了手機給孩子，事發前不久發現孩子偷偷課金玩手遊《迷你世界》和《和平精英》。

兩兄妹墜樓後重傷，兄長搶救多次才脫離危險期。（微博圖片）

妹妹數天後醒來透露，是哥哥告訴她遊戲中從樓上跳下不會死，才拉着她跳下去，「我和哥哥玩了六七天的遊戲，我感覺我不會死」。父母相信是兄妹玩到上癮，產生幻覺覺得自己可以飛，想試驗一下。

男孩送院後一個月內經歷4次病危通知，目前終於脫離危險期在家休養，他日前接受內媒訪問，承認是想驗證手遊中的「復活」情節。他還原事發經過，妹妹一開始還願意向前走，到後面她就不敢了，「我讓她閉上眼，我拉着她的手，然後我先（在屋簷）走了一步，後面我不記我了」。

男孩稱只是想試試「能不能飛或者能不能復活」，「能不能飛」（跳傘）是《和平精英》裏面的情節；「能不能復活」則是《迷你世界》的情節，遊戲中死後都會復活，「創造模式裏無論怎麼摔都不會死」。兩小孩的父親準備就此事向騰訊遊戲索償。

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內地律師指，家長主張遊戲公司要為孩子的人身損害賠償，需要有證據證明遊戲公司存在過錯，但跳樓時監護人不在，跳樓的原因都是監護人和小孩單方面的陳述，除非能拿出證據說明公司有過錯，否則很難索償。