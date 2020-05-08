是狼還是哈士奇？　內地馴養基地走失「狼」　未傷人被活生生打死

到底牠是狼還是哈士奇？日前，湖北傳出有動物園走失「疑似是狼」的犬科動物，嚇得當地人人心惶惶，之後又有一個養殖場負責人出來認頭，稱那是哈士奇和狼雜交出來的「狼狗」，但森林公安的資料卻顯示這是一頭狼。在「狼狗」身份成疑之際，養殖場負責人聯同森林公安帶一批獵犬將狼狗活生生打死，慘死的狼狗卻從未傷人，引來網民嘩然；不少網民質疑為何不用麻醉槍，又認為這個馴養基地有問題，「是不是該徹底整改一下了」。

湖北一個馴養基地走失一隻狼，但負責人堅稱是哈士奇和狼雜交出來的狼狗，隨後被獵犬圍攻殺死。（微博影片截圖）

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5月6日，湖北鄂州微信圈流傳一則資訊，指當地一個動物園走失了一頭狼，後來證實那隻是從西山恒翔動物馴養基地跑出的一隻「疑似狼的犬科動物」，當地社區呼籲居民要注意人身安全，有民眾目擊牠跑上高速公路逃去。

馴養基地的負責人周偉稱，那隻根本不是狼，是哈士奇與狼雜交出來的「狼狗」，從小生活在人類身邊，攻擊性不強。與之相反，森林公安稱從馴養基地跑出來的是一頭「狼」。

今日（7日）早上5時，「狼狗」在村民的門口睡了一晚，村民早上發現後即時拿棍將牠趕走並報警，周偉和公安帶獵犬趕至，在高速公路附近的農田發現牠，沒有傷到人，惟之後「狼狗」仍被打死。「狼狗」最後躺屍鐵板上，嘴巴張開露出狼牙、身上有血迹，右後腳被綁在鐵欄上，現場的民警紛紛用手機拍照。

基地負責人和森林公安派出獵犬殺死走掉的狼。（微博影片截圖）

森林公安稱得知走失狼後，眾人昨晚難以入睡。對於馴養基地負責人堅持是「狼狗」的說法，他們從野保登記信息查得那頭是狼，已將照片交給專家查看，目前知悉牠對人有很強攻擊性。對此，負責人仍堅持那隻只是狼狗，最後牠被獵犬圍攻咬死，至於為何遊樂園要養狼狗，對方未正面回應。

內地傳媒翻查資料，這個馴養基地成立於2016年，公司經營範圍包括動物表演、繁殖、馴養。基地內還養了獅子、老虎等動物，馴養的動物會在鄂州及其他城市作動物表演。基本於2019年得到野生動物人工繁殖許可證，但申報的項目是獼猴及斑馬等野生動物。涉事馴養的基地過去也曾有猴子跑出並侵擾附近居民。

網民對於負責人和公安在狼狗未傷人下就強行殺死感不解，又稱一看就知是狼，「負責人上午受時訪言辭閃爍，中午看新聞果然被打死了」，應該是怕被調查後會有麻煩，又有人質疑這種馴養基地有問題，若不取替也要整改。

（綜合）