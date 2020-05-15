日本MUJI推出「蟋蟀仙貝」　味道好熟識　「但諗起係昆蟲有啲驚」

日本無印良品（MUJI）周三（13日）宣布，將於下周三（20日）透過網路商店推出「蟋蟀仙貝」首輪預購，未來計劃在國內部份實體店鋪出售，但暫時未知會否在海外推出。

無印良品去年透露與德島大學共同研發「蟋蟀仙貝」，預計在今年春天推出；「蟋蟀仙貝」據稱含有豐富蛋白質、鈣、鐵等營養成分，而飼養蟋蟀所消耗的水、飼料以至排出的溫室氣體均較飼養家畜少得多，有效減輕環境負荷。另外，蟋蟀繁殖及生長速度很快，約35日就可收穫。

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無印良品在官網上表示，由於世界人口迅速增長，未來糧食及環境將面臨危機，而昆蟲食材營養價值高和成本低外，相比起飼養家畜，對環境所造成的負荷亦更低，聯合國糧食及農業組織（FAO）也推薦。公司指出，製作「蟋蟀仙貝」的蟋蟀是在衛生安全的環境下飼養，然後磨成粉進行製作，味道則類似蝦。

「蟋蟀仙貝」在網上引起熱烈討論，有留言稱「其實看不出有昆蟲外型的話，應該可以吃得下」、「可以理解環保的想法，但一想到是昆蟲就有點害怕」、「希望無印可以順便研究其他食品，例如蟋蟀綿花糖、蟋蟀柚子柑桔糖之類，應該會頗受少女歡迎」。

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無印良品除文具和家品外，零食亦一向深受港人歡迎。《香港01》旅遊記者整理了日本MUJI的零食銷量排名Top10，這些人氣零食全部本港有售。

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