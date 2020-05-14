黃秋生或入籍台灣　黃安批「給黃家丟臉」　秋生：我根本不姓黃

近日傳出影帝黃秋生將會入籍台灣，網民熱烈追問，黃秋生回應「準備中」，並指目前入境台灣是為了拍劇，台灣移民署日前（11日）指尚未收到其入籍申請。長期活躍於內地的台灣藝人黃安在微博上炮轟黃秋生，指他丟了所有姓黃的人的面子。不過批評傳到黃秋生耳中後，他冷冷回應「我根本不姓黃」，網民紛紛表示茅塞頓開，直言秋生的facebook帳戶就是「Anthony Perry」，全名叫「Anthony William Perry」。

黃安在微博上分享傳聞黃秋生入籍台灣的消息，批評他丟了姓黃的人的面子。（微博截圖）

黃安在微博上分享傳聞黃秋生入籍台灣的消息，批評他丟了姓黃的人的面子。（微博截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

事緣黃秋生在周二（12日）午夜時分在facebook上載一張練書法的照片，留言「人在臺灣。隔離十四天。自得其樂。」，瞬即獲網民熱烈回應，表示歡迎，更有人建議他「入籍台灣吧！」，黃秋生回覆說「準備中」，令一眾台灣網民十分期待。

入籍台灣的傳聞愈演愈烈，令黃秋生於同日（12日）下午發文指澄清自己正在台灣居家隔離，「一切遵守台灣的防疫政策，無法透露太多，謝謝大家的關心」，同日下午台灣中央流行疫情指揮中心回應，黃秋生以商務履約申請到台灣進行戲劇拍攝。據了解，他將參演公視劇集《四樓的天堂》，並與台灣金馬影后謝盈萱合作。昨日黃秋生再於下午發文指自己入境台灣無特權，並非以旅客身分入境，「從正途申請簽證，前後搞了個多月」，完全符合台灣相關政策，「對於令别人帶來不必要的解釋，非常抱歉」。

↓↓↓ 黃秋生成功入境台灣工作前花了相當時間申請簽證，強調自己沒有特權 ↓↓↓

黃秋生入籍台灣的傳聞發酵之際，台灣藝人黃安在微博上分享相關新聞截圖，留下3個字「這個人！」，其後有網民在帖文留言指「真給黃家丟臉，我也姓黃」，獲黃安親自回應指「誰不是呀」。於是有網民轉告黃秋生，說「黃安稱你為『黃家人』」，黃秋生就指「我根本不姓黃」，令網民們笑翻天！

↓↓↓ 黃秋生曾接受BBC訪問時透露自己是混血兒，爸爸是英國人，最後尋回兩名哥哥 ↓↓↓

+ 7 + 6 + 5

黃秋生在2018年接受BBC中文訪問，透露自己的童年經歷，指爸爸是港府英國高級公務員Frederick William Perry。黃秋生在4歲時被爸爸拋棄，之後與媽媽相依為命，而「黃秋生」這個名字就是由他媽媽所改，所以其原名為「Anthony William Perry」。黃秋生一直四出尋親，節目播出後更尋回兩名同父異母、住在澳洲的哥哥，惟爸爸在1988年已經去世，三兄弟亦於2018年在香港見面重聚。

（綜合）