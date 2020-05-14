比渣男還可怕的隱藏渣男　教你4招分辨出這些情場上的危險份子

「你哭著對我說童話裡都是騙人的（取自光良《童話》）。」真愛就像外星人一樣，大家都聽過，卻很少人真正看到過。愛情有時候真的很奇妙，甜蜜的時候做夢都會笑，有時也會把人推到痛苦的深淵。

不少姊妹遇到渣男之後，對感情失去信心，不敢再好好的愛了，深怕又會像上次失敗的感情一樣，付出了所有最後仍是一場空。

還能再愛嗎？

渣男並不會在臉上就直接寫著我是渣男，甚至有些渣男一開始暖的像暖爐，還以為能跟他牽手一輩子，沒想到最後發現是大爛人！

現在教您4招分辨生活中的隱藏渣男吧！（點圖繼續閱讀）：

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總結：沒用的東西，再便宜也不要買；不適合的人，再寂寞也不要依賴。

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：愛幻想的冠寶，原文：【戀愛二三事】4 招破解生活中的隱藏渣男!】