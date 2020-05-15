【N號房】元老GODGOD落網　自爆受害女逾50人　犯案「因為好玩」

震驚韓國的「N號房」性虐案涉案人近日接連落網，其中「N號房」創始人「GODGOD」（갓갓）文炯旭在周二（12日）被捕。他後來向警方透露受害女性至少有50人，警方則形容文炯旭並非為錢犯案，而是純粹「因為好玩」，他甚至曾經在育幼設施擔任社會服務員。

「N號房」創始人「GODGOD」（갓갓）文炯旭在周二（5月12日）被捕。（YTN影片截圖）

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年僅24歲的文炯旭曾在涉案群組自稱「永遠不會被捕」，更指他一旦落網，系統將公開所有「Ｎ號房」的影片。不過，慶尚北道警方日前追查到文炯旭在社交平台多次不尋常的註冊紀錄，成功將其拘捕，並公開他個人資料。

警方周四（14日）公開最新調查進展，指文炯旭在2018年9月至今年1月期間，在社交平台哄騙一些上傳性感照的少女，取得個人資料，以及招納共犯，教唆他們性侵受害者和拍攝影片，再上傳到Telegram群組。文炯旭被指去年2月起陸續開設12個「N號房」，涉及製作及散布超過3000項性剝削照片及影片。

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文炯旭向警方表示，受害者有50多人，惟警方從影片中推測牽涉36名受害者，現已掌握其中10人身分。警方續指文炯旭犯案手法不同於「博士房」主腦趙主彬，文炯旭起初會將會員支付的90萬韓圜（約5680港元）「禮券」送給受害者，除了避免留下交易紀錄，亦估計他並非為錢犯案，而是「因為好玩」。