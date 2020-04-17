N號房｜博士共犯Budda照片曝光　年僅18歲　有份物色引誘受害女子

在韓國引起民眾激憤的性剝削「N號房」事件，繼主嫌趙主彬被公開樣貌後，涉嫌協助營運「博士房」年僅18歲的共犯姜勳的相貌也被公布！

姜勳雖未滿20歲，但與會專家考量本案情節重大，仍決定公開犯嫌詳細身分（點圖放大瀏覽姜勳照片及「N號房」事件懶人包）：

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通訊軟體telegram的匿名聊天室功能被濫用流通不法性剝削影片，被統稱「N號房」事件，嫌犯通過威逼利誘的方式對受害者實施性犯罪並將過程拍下來分享到聊天群，受害女性超過了70人，其中16人為未成年人，最小的受害者為年僅11歲的小學生。其中又以「博士房」的影片內容最為激烈且粗殘。

根據《韓聯社》報導，趙主彬供稱他與其他3人共同經營「N號房」，各自物色、引誘受害女子，以及製作、流通性剝削影片等工作，藉此獲得收益，其中一人即是暱稱Budda的姜勳。

經警方召開委員會，昨（16日）在姜勳移送檢調單位時公開他的相貌。

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