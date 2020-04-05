文：台灣律師 呂秋遠

在防疫之餘，不知道有沒有人注意到南韓最近的性別平權醜聞，也就是Telegram的「N號房事件」？所謂的N號房事件，就是指2018年開始，創始者GodGod，在即時軟體裡開設許多的房間，這些房間裡有各種不同等級的權限設計，播放對於女性的性虐待、性侵害、偷拍等影片，每個聊天室都有三到四個女性受害者。最惡名昭彰的三個房間，就是由綽號博士的趙周彬（音譯，又名趙主彬）所經營，受害者高達74人，年紀最小的女孩只有11歲。

按圖看不可做的10件事：

+ 6 + 5 + 4

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這些聊天室裡，可分為三種受害者。第一種以孩子或學生居多。他們會收到不明傳來的訊息，告訴她們有不雅照片流傳在外，可以點進網址去看，但是一旦點入，所有個資都會外流，嫌犯就會要求她們上傳自己的不雅照片，否則就會公布她們的個人資料。

第二種仍然是學生，或者缺錢的女孩，嫌犯會以高薪聘用「模特兒」為理由，要求她們點進網址註冊，接著就會要求她們拍攝裸體學狗叫的影片，然後藉由威脅要把影片公布，再勒索她們做更多的猥褻行為上傳。

第三種是不知不覺的受害者，要進入這個房間，必須要有「投名狀」，也就是參加者要偷拍自己的熟人，不論是姊妹或是同事，再把她們的影片或照片上傳，並且要公開發表性騷擾或歧視的言論，通過其他人的考驗，才能觀看別人的影片。

韓國「N號房」事件的主犯趙周斌（音譯，又名趙主彬）由警方押送至首爾的檢察辦公室。（路透社）

這些人，根據登記的資料，竟然有26萬個瀏覽數，大約有1至2萬名會員。這些人是不是不小心登錄的呢？當然不是，因為他們必須登記個人資料且付費，基本會費從25萬到150萬韓元不等，內容越殘忍低劣，費用就越高，甚至可以獲得被害人的個人資料，親自凌虐施暴。

這些事情曝光以後，造成南韓社會非常大的震撼，主嫌雖然已經被逮捕，但是這些影片卻都還在流傳，目前南韓的檢警已經掌握120多名涉案人，逮捕了現年25歲的趙周彬與其他17名嫌犯，也正考慮徹查這2萬人到底有無不法行為，有些南韓男性藝人也被影射曾加入或曾經想加入，當然引發其他更多的討論與撻伐。

這是外國事件，不關台灣的事？

當然不是，如果「82年生的金智英」這部電影，會讓你產生共鳴，你就會理解這與性別平等意識有密切的關連，在這個事件裡，嫌犯的手法主要還是利用女性對於自己不雅照外洩的擔憂，才能成功的讓這麼多女性淪為受害者。就像是談戀愛的時候，男性要女性拍攝性愛畫面、裸照等，作為「愛的紀念」，接著這些畫面在分手的時候，就會拿來當作勒索對方的工具，只要對方不順己意，就直接上傳到色情網站供人觀看。這些手法，都跟性別不平等，女性「貞操」被神聖化、污名化，有密切的關係。不只在南韓，台灣也是一樣的。

那麼，這種類型的事情會不會發生在台灣呢？我不知道，但是台灣確實有很多人想看。

一週前，臉書專頁「榴槤分享區」貼了一篇文章，提到「疫情嚴重，口罩酒精我幫不了你們，我能幫你們只有精，要的來領吧」的文字，聲稱自己已經下載南韓N號門事件的檔案，結果竟然有4.2萬則留言，內容多數是「求上車」，希望可以打包取得這些檔案。這個專頁已經被檢舉下架，所以我們失去了一個檢視好友的機會，這些「求上車」的台灣人，有想過這件事情對於被害人帶來的傷痛嗎？如果這麼多台灣人會想「觀賞」別人的傷痛，我們憑什麼覺得自己可以置身事外？這麼多台灣人竟然想看，那麼下次，會不會就是我們自己的姊妹？所以，我真心的呼籲在這次事件後，我們至少可以做到這幾點：

1.不要觀看、轉傳任何自拍、偷拍、性侵等等的照片、影片，無論當時被拍的時候自願與否，流傳出去都是不應該的，而且對被害人的傷害非常大，請不要看，拜託。

2.如果你的伴侶要求你拍攝任何性愛或裸體的照片或影片，請勇敢拒絕。可以自己拍、自己留存，就是不該讓別人保有自己的私密照片。

3.告訴孩子身體自主權的重要性，而且當他覺得被侵犯，一定要告訴家人，丟臉的是侵害別人的人，而不是被侵害的人。

4.看到類似的網站，請勇敢檢舉，讓這樣的網站下架。更何況，很多這樣的網站都有病毒，請不要想害人卻害到自己。

5.請不要檢討被害人。

6.關於性別平權，沒有人是局外人。

7.只要觀看相關的影片或照片，就是共犯，想想自己的女兒或姊妹被這樣觀看，會好受嗎？

8.「不小心點進去看了」這是一種屁話，觀看別人的痛苦，沒有不小心這種事。

9.請持續支持性別平等教育，犯人永遠不會覺得你的孩子太小。

10.會支持「墮胎前要有六天思考期」這種公投的人，請不用思考，直接退我的追蹤，你只適合在做愛前也得思考六天。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）