性感紅裙女闖公路一字馬攔下運鈔車　擋車頭又跨又騎疑精神失常

有什麼急事要攔車揮揮手就好，千萬別衝出馬路！日前，廣西一條公路出現一幕奇景，一名穿着性感的女子，突衝到馬路中央做一字馬截下一輛運鈔車，令10多輛車被塞死。這名女子時而趴在車上，甚至張開雙腿騎上車頭，動作非常不雅。有目擊者認為女子可能有精神問題，民警其後將她帶走調查，不過有網民認為她行為似吸了毒，而且她衣着清涼，「員警都不好下手抓」。

女子突破走出馬路做出一字馬攔下一輛運鈔車。（微博影片截圖）

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事件發生於5月14日廣西南寧，有民眾目擊一名衣着性感女子走出馬路，穿上一身紅色大露背高叉連身裙，突然做出一個一字馬，攔住一架武裝運鈔車，做出一字馬後疑似發現自己走光，又拉抵一下裙子掩蓋內褲位置。

女子做出一字馬後未有離去，又離奇趴在運鈔車的車頭蓋上，一度整個人跨坐在車頭防撞桿上，就像騎在車頭一般，有時雙手按着車頭作勢推車，又疑似跳起舞來。現場有多人圍觀，民警趕到現場將女子壓下並上手銬帶走，案件仍然在查。

民警隨後到場拘捕女子，案件仍然在查。（微博影片截圖）

有目擊者指該女子的動作怪異，看起來精神不太正常，而已她擋住了好多輛車，「10輛8輛都有」。不少網民看完影片後，稱女子行為像吸完毒，否則可能是精神有問題，而她的衣着較少布「警員都不好下手抓」，又笑言「中間還練了一下九陰白骨爪」。但有人認為女子可能是想當網紅，「也可能故意喝酒裝想出名」、「為了紅真的豁出去了」。

（綜合）