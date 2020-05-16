貓咪爬出25樓露台險跌落街　街坊怒轟極危險　嬲爆門口貼紙勸主人

養貓要裝好窗網是常識吧！尢其是住在高層的貓奴，如沒有顧好門窗，主子隨時變成飛天貓釀成悲劇。有網民日前就於家中目睹鄰居家中的危險一幕，鄰家的貓咪疑因家中門窗沒關好，竟輕易爬出25樓高的露台扶手，幸好最終自行返回屋內。目擊過程的樓主擔心卻愛莫能助，加上鄰居並不在家，只能貼上紙張提醒對方。

有網民目擊鄰家的貓咪竟爬到25樓高的露台扶手危坐，擔心之下只能貼上紙張於對方家門提醒。（fb群組「貓貓狗狗保護及領養區(香港)」圖片）

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該網民昨日（15日）於facebook群組「貓貓狗狗保護及領養區(香港)」發文，指在友人的家看到鄰居貓咪的危險動作。她指友人住在25樓，然而養貓的鄰居卻將露台的門窗全開，加上沒有安裝窗網，令橘色貓咪輕易從窗戶爬到露台的扶手危坐，一不小心便隨時變成「空中飛貓」。

樓主及友人看到這幕「心都離一離」，同時感到非常憤怒，立即到鄰居家「撳門鐘」，惟無人應門，回去再查看對方露台，便發現貓咪已回到屋內，「日日都見到呢啲X街主人，不斷去害啲動物，真係嬲到癲」。

樓主及友人見狀到鄰居家「撳門鐘」，惟無人應門，只好於對方家門貼紙提醒。（fb群組「貓貓狗狗保護及領養區(香港)」圖片）

樓主指其後再次到鄰居的家了解，但對方仍未回家，露台的門窗仍然「全部開晒」，只好於其家門上貼上紙張，附上貓咪危坐露台的相片，並有一段文字講述事發情況，提醒主人要小心貓咪的安全，「我唯有貼張紙提佢，其實仲有咩可以做？」。

帖文引來不少寵物主人留言，直指涉事貓咪的主人未有盡責任，「真係不知所謂，整個紗網有幾難，貓貓條命都係命嚟㗎」、「咁樣遲早出事」、「一失足就係咁先」。亦有網民認為，樓主及友人如再遇同樣情況，應即時聯絡愛協護動物協會或消防處理，以免釀成悲劇。

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