韓獸醫學生涉虐貓衝點擊　小貓捱餓拍片　謊稱救浪浪自詡「天使」

現時YouTube有許多以動物為主題的頻道，其中部分以救援流浪貓狗的內容深受觀眾喜愛。不過韓國一個擁有50萬訂閱人氣YouTube頻道，最近被指虐貓，謊稱寵物店買來的貓咪為流浪貓，又讓牠們捱肚餓，以在拍攝影片時對人撒嬌，引來大批網民批評。

涉事YouTube頻道由一名獸醫系大學3年級生經營，被指控虐待動物後，頻道的訂閱人數持續下降，目前頻道疑已被人刪除內容。（YouTube截圖）

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涉事YouTube頻道「갑수목장gabsupasture」，由一名大學獸醫系3年級生經營，聲稱影片內的貓大多都遭人遺棄。他過去因出演電視台寵物節目，以及男演員俞承豪向他領養了兩隻小貓，讓頻道曾多達50萬人訂閱。

直至最近，有自稱是涉事YouTuber同學的網民上傳影片，公開對方與前女友的電話錄音，指控他虐待動物，例如為拍影片，從超市購買倉鼠以記錄貓咪看到牠們時的反應，其中一隻更因此慘被咬死。另外，有對話紀錄顯示該YouTuber曾刻意讓貓捱餓，以令牠們「好好工作」，又說：「不見牠們一天就會好好工作，以後要故意出門了。」

頻道曾聲稱把捐款都用在貓和救援工作上，但同學指其小貓大多從寵物店購買，有新的「浪貓」加入，只是出於原有貓咪的影片「點擊率差」。而且涉事YouTuber悉心經營頻道，被指除了為了賺錢，亦是為畢業後開寵物醫院作準備。

消息傳出後，網民狠批頻道視毛孩為賺錢工具，並找到該YouTuber曾經自詡是「沒有翅膀的天使」的片段。頻道日前回應事件時表示，相關指控是惡意剪輯，前女友趁他喝醉時「誘導他說那些話」，反指女方為了陷害才接近他；同時承認貓咪是從寵物店購買，但否認曾施虐。

從頻道收養了2隻貓咪的俞承豪事後發文，上傳照片表示小貓目前生活很好，直言「給寵物的愛護，用一輩子的時間也不夠，請千萬不要有（用動物）來賺錢的想法」。