懷孕3個月男友變冷淡　台女查看手機揭出軌情慾短訊難過得要死

懷孕十月路漫長，當中辛酸只有媽媽本人才能深刻體會，如果此時還要面對另一半的背叛，的確非常難受。台灣一名女網民日前在討論區發文，指自己懷孕3個月，內分泌紊亂令身體不適，漂亮身材也犧牲了，但男友卻愈來愈冷淡，強烈的第六感驅使下決定翻查對方手機，結果揭發對方真的出軌了，與第三者傳訊息的內容更令她難過得要死，不禁問：「為了孩子這麼快就要忍受出軌了嗎？」

女網民發文指，自己懷孕3個月，內分泌紊亂令身體不適，漂亮身材亦犧牲了，但男友卻愈來愈冷淡。（示意圖，資料圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

該女網民在Dcard討論區發文，指現時懷孕3個月，內分泌紊亂造成身體抵抗力下降，「本來漂亮的身材沒了，好看的衣服也不敢穿了」，連指甲都因懷孕營養不良，全部都變成灰甲。

但令她最心痛的是，跟男友住在一起的這段時間，很明顯感受到對方的態度變得冷淡，常說女人的第六感很準確，「那時候就覺得怪怪的」，遂趁着他洗澡睡覺時翻查一下電話記錄，結果「忍着眼淚偷偷截圖下來，傳到手機再刪掉，再偷偷擦乾眼淚」：

+ 3 + 2

男友與第三者之間情慾短訊令台女瞬間崩潰，不敢相信眼前的事實，「男友當初是十分想要孩子的，照理說這是最穩的時期」，她當下不知道如何反應，就沒揭穿並看着他出門離開，「那時候一個人睡的心情是複雜的」。

她又不斷問自己：「孩子還是要生嗎？孩子是一定要生下來的，因為我也愛孩子，可是我大學才剛畢業，要怎麼一個人照顧他？我是不是應該委屈求全，為了孩子我這麼快就要忍受老公出軌了嗎？」她直言基本上心裏已經有答案，可是還是難過得要死。

網民看完台女的自白都替她難過，但亦認為她還是應選擇分開，「這婚結了更慘吧」、「不要結拜託，不要為了孩子委屈自己囉」、「不要原諒他，偷吃永遠不會只吃一口」。有人則建議直接分開，但要求男方家人付養育孩子的費用，亦有網民叮囑她，要先好好照顧身體，「跟妳一輩子的身體不能先壞掉」，才好好想清楚小孩的問題。

同場加映：9種心態令你易遇渣男

+ 6 + 5 + 4