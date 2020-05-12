女大學生想同男友買樓上車　對方家人怕分手唔支持　網民咁建議

即使要成為「樓奴」，能與心愛另一半共築愛巢仍然是不少人的夢想，有女大學生日前在連登討論區發文，指與交往兩年的男友打算置業，初步計算過兩人儲蓄加向家人借錢，應有120萬作首期，惟對方家人「驚我哋分手」而不表支持，遂問網民可如何游說。

有連登網民發文，指自己與交往兩年的男友打算置業，惟對方家人「驚我哋分手」而不支持其買樓計劃。（示意圖，資料圖片）

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連登網民「珍寶珠」以《想同男朋友買樓》為題發文，指正讀大學的她開網站、做私人補習以及20多年的利是錢，儲下約20萬元儲蓄，預計明年畢業可找到月薪18000元的工作；至於交往兩年的男友月薪3萬元，向家人借錢加上其儲蓄可以找來100萬元。

網民指自己與交往兩年的男友打算置業，初步計算過兩人儲蓄加向家人借錢，應有120萬作首期。（資料圖片）

樓主指與男友本身都住在30多年的私樓，但「我有呀哥，佢有呀妹，次次去親佢屋企都喺佢間房過夜，做咩都要就住就住」，始終想要些私人空間，因而燃起一起置業的念頭。

不過男方家人卻怕他們或會分手不太贊同，樓主因而苦惱應怎樣說服對方父母，「我真係好想同佢住」。她其後補充指，都有向自己家人着手，「氹緊我阿媽」，打算買「大西北」500萬樓，估計每人每月只需供7000元，「只要捱到頭兩三年，遲吓加咗人工就輕鬆啲」。

帖文引網上熱議，有網民表示明白其男友家人的擔心，「拍拖兩年未畢業同人講將來？」、「未結婚都係財政獨立好啲」，大家都勸她再想想，因她始終未畢業，又預期搵錢少過男方，「人哋出雞，樓主出豉油，佢屋企人唔會信得你過」。

有網民則提議多個方法，讓樓主較易說服男方家人：

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