屯門麥徑石屎躉慘變垃圾崗　遊人無視告示照掉　清完兩日故態復萌

夏日炎炎不少人愛與陽光玩遊戲，行山更是疫情下的健康之選，不過郊野垃圾問題亦因而變得嚴重。早前有山友嬲爆分享，屯門麥理浩徑（第十段）有石屎躉被當成垃圾桶，堆滿垃圾長達兩星期。有居民近日再發文，指政府部門已派員清走垃圾，惟不足兩日便再有遊人無視告示，於該處亂拋垃圾。

早前有網民發現，屯門麥理浩徑（第十段）路邊一石屎躉竟被部份行山人士當成垃圾桶，堆滿大批垃圾。（fb群組「屯門好生活 Tuen Mun Good Life」圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

月初有網民行經屯門麥理浩徑（第十段）時，發現路邊一石屎躉竟被部份行山人士當成垃圾桶，堆滿大批垃圾，放置2星期無人理會，情況誇張。附近的掃管笏村居民得知情況即向食環署跟進，署方遂於上周六（9日）派員清理。有清潔工人表示，清理垃圾期間，有外籍人士隨手將垃圾掉於地上的垃圾堆中，行為非常自私。

本以為清走垃圾並在石屎躉上貼上提醒字句及相片便可改善問題，有居民卻指，至本月11日，即食環署職員清走垃圾後兩日，該處再次出現垃圾，令該網民無奈又憤怒：「請各位行山人士，自律及自重，為人為已，愛護環境，唔好做呢啲低劣又令人討厭嘅行為！自己垃圾自己帶走！」

石屎躉所在位置早前堆滿垃圾：

網民Joan於周六（9日）行經屯門麥理浩徑（第十段），期間於路上發現一石屎躉竟被部份行山人士當成垃圾桶，旁邊的垃圾更放置2星期仍無人理會。（網民Joan授權圖片）

不少網民看過帖文也表示憤怒，直言「咁無公德心直頭唔配做人」、「離晒譜！咁乞人憎，自私精唔好去行山啦」。亦有山友指曾目擊部分行山人士明知該處沒有垃圾桶仍亂拋垃圾，傷害了附近放養的羊隻，「掃管笏村小巴總站已經方便行山人士放咗個有蓋垃圾桶，居然親眼見到個年青人連打開個蓋都懶，隨手放咗膠樽喺蓋面」、「就係啲人亂扔垃圾，啲羊唔識，走咗去食，結果食物中毒死」。

漁農署資料顯示，屯門麥理浩徑（第十段）屬全港最長的麥理浩徑，橫跨近半個大欖郊野公園至屯門市。由於它是到訪「香港千島湖」（大欖涌水塘）的必經路段，近期成為港人打卡熱點的行山徑之一。

↓↓↓即學簡易5招，做個愛護大自然的行山友↓↓↓

字字字字字

字字字字字