冰涼口罩日本應市！夏季防疫唔怕出汗兼中暑　面頰放保涼劑超級爽

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）持續肆虐，日本自宣佈全國進入緊急狀態，民眾亦減少外出令疫情有所紓緩，但大家亦未敢鬆懈，更憂慮夏天期間極大機會仍要戴口罩。當地有企業為見及此，推出各款「冰涼口罩」，用上防菌材質同時又透氣，部份更可在中層濾網放置保冷包，臉部保持涼爽夠舒服。

有日本企業亦關注中暑危機，紛紛推出各款「冰涼口罩」，用上防菌材質同時又透氣，部份更可在中層濾網放置保冷包。（樂天購物網圖片）

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自疫情爆發後，口罩成為民眾的每日必需品，有日本民眾擔心直至夏天仍未能平息疫症，變相大熱天時仍要戴口罩，醫生亦表示憂慮長期戴口罩會釀成中暑危機。

據了解，日本每年夏季的單日最高溫可超過35度，相對濕度達到90%，而平均每年約有1,000人死於中暑，中暑人數更是逐年升高，高達數萬人，如果加上疫情，情況可能更為嚴重。日本濟生會橫濱市東部醫院醫生谷口英喜表示，人類其實與狗隻等不會流汗的動物一樣，幾乎完全依賴呼吸系統散熱。

他續解釋，若在大熱天下戴口罩將會導致3個問題。第一，口罩阻絕了冷空氣進入，人的體溫特別是頸部以上將會升高；第二，口罩保持了喉嚨濕潤，令人很容易忘記喝水；第三，民眾要承受必須在他人面前戴口罩的社會壓力，導致補充水分的頻率變少。

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有日本企業亦關注中暑危機，其中當地最大紡織商「丸井織物」則特意設計一款可重用的冰涼口罩，聲稱有更好的散熱效果，而且戴上後皮膚感到舒適。據官方資料顯示，口罩可用30日，布料屬乾爽性質，可防病毒、細菌、塵埃、水等，洗滌後2小時已變全乾，而中間濾網亦可自行更換。

另外，口罩一共分黑、白2色，售價為1980日圓（約143港元），於樂天購物網公開訂購，官方表示將於7月出貨。「丸井織物」常務董事宮本智行則解釋：「雖然這並不會真的降溫，但可以讓人戴起來感覺較涼爽。」

他稱，公司本來是研發絲巾或棉被所用的布料，但口罩的銷售已超出預期的4倍，現時每日可製作200至300個口罩，希望未來能增至每日1,000個。

另一位於山形縣的服飾業商Knit Y'z（ニットワイズ）亦推出冰涼口罩，更於自動販賣機出售。（Twitter圖片）

另一位於山形縣的服飾業商Knit Y'z（ニットワイズ），自3月疫情爆發後工作量銳減，加上了解市場對口罩的需求提升，於是靈機一觸運用自身的縫紉技術製作棉質口罩，而其獨特的售賣方式引來不少網民討論。

原來他們把口罩放置於公司門口附近的自動販賣機出售，販賣機本來賣凍飲，內部溫度大約維持在４度左右，而口罩則放在空瓶中方使自動出售，讓客人即時買到冰涼無比的口罩，而且其面頰位置可各放2包保冷劑，以保持涼爽。

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據了解，一個口罩連4包保冷劑售1300日圓（約94港元），可替換的濾網1包5片則售300日圓（約21港元）。Knit Y'z常務董事後藤克幸表示，雖然原意只在搞笑，但亦吸引大量客人光顧，單計1個月已賣逾萬個口罩，更有不少人打電話查詢。

他續稱，公司即將推出一款具有專利的口罩，運用凝膠來維持口罩的涼感。丸井織物的宮本先生亦表明，計劃於幾周內開始出售能夠降溫的口罩，降溫方式則是商業機密。

（產經新聞、樂天購物網、sankeibiz）