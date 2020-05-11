新冠肺炎｜日本米芝蓮大廚推抗疫便當活動　為前線醫護人員打氣！

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）持續肆虐，日本疫情仍未止，前線醫護人員更面對前所未有的壓力。當地一名經營米芝蓮法式餐廳的大廚忽發奇想，聯同一班熱心大廚發起送贈便當的計劃，希望以美食向一眾醫護人員打氣。

在日本經營米芝蓮法式餐廳的大廚石井真介忽發奇想，聯同一班熱心大廚發起送贈便當的計劃，希望以美食向一眾醫護人員打氣。（Smile Food Project圖片）

+ 21 + 20 + 19

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

今年44歲的石井真介於東京澀谷區經營一間法式餐廳「Sincere」，店鋪更擁米芝蓮一星，在區內非常有名氣。於4月上旬開始，他發起「Smile Food Project」活動，希望製作好吃的便當免費送予前線醫護人員，向他們打氣。

他解釋，因為見到有另一日本廚師在法國發起同一活動，遂決定坐言起行，又呼籲更多同行參與，結果不少餐廳亦紛紛響應，包括擁有米芝蓮2星的外賣餐廳CITABRIA。

石井真介指，餐廳自疫情後亦變成外賣材料包為主，包裝亦相當有心思。（Sincere FB圖片）

他們的首次送贈活動在4月13日成功舉行，向當地一醫院送出100份便當。活動製作宗旨是好吃、富營養為主，食料選用當地的時令蔬果及肉類，便當賣相亦絕不馬虎，西式或日式餐任君選擇，前菜、主食、甜品及熱湯通通齊全，包括烤雞卷、野菜沙律、薄荷味炸春卷，或是壽司等，非常豐富又吸引。

石井真介稱，製作環境及過程亦嚴遵衛生守則，所有職員會戴帽、手套及鞋套，同時亦會檢查各人體溫，而每位職員工作期間亦會保持距離。在外送便當期間，他們會使用有冷藏櫃的貨車運送便當，直至去到醫院停車場才交收，確保便當不會被細菌感染。

石井真介解釋，因為見到有另一日本廚師在法國發起同一活動，遂決定坐言起行，又呼籲更多同行參與。（Smile Food Project圖片）

隨着計劃不斷進行宣傳，收到的善款亦隨之增多，直至今月1日，他們總共向15間醫院贈送約2500份便當。石井真介指，各間醫院亦可在網頁進行登記，而他們每日最多可向2間醫院各送300至400份便當。

有收到便當的醫院表示非常感激Smile Food Project的心意，坦言前線人員的氣力雖然殆盡，但吃過便當後再次激起鬥志，大家亦相當努力工作。

其中負責製作便當的大廚Yuya Okuda稱，希望可以透過活動為醫護人員振奮士氣，就算只是一點點也好，希望他們能從中感受到廚師們製作菜式的熱情及力量，繼續加油。他又稱，希望疫情盡快結束，醫護人員一切平安。

（Smile Food Project）