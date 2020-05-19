西班牙父女日日cosplay倒垃圾　抗疫不忘自娛：每日最期待的事

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）持續肆虐，各國民眾逼於無奈留在家中避疫。不過西班牙一對父女在苦悶的抗疫生活下不忘自娛，即使每天落街掉垃圾，亦會盛裝打扮成迪士尼及其他動漫角色，非常可愛。網民更大讚該位爸爸為女兒花心思帶來歡樂，值得各父母參考，「他絕對是位好爸爸」。

西班牙一對父女在乏悶的抗疫生活下不忘自娛，即使要落街掉垃圾，亦會先悉心裝扮成不同卡通或電影角色，非常可愛。（IG片段截圖）

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來自西班牙的Jaime與3歲女兒Mara近日於Instagram爆紅。全因兩父女每天皆會穿上不同服裝，悉心打扮成一眾家傳戶曉的迪士尼及其他動漫角色，然後出門掉垃圾，鄰居亦會配合在樓上拍片紀錄。

片中可見，爸爸Jaime拖着Mara的小手走到街上，穿着的cosplay服裝亦不馬虎，像真度極高，無論是《魔髮奇緣》中的Elsa與雪寶，或是蝙蝠俠與小超人，甚至是《龍珠》的撒亞人與悟空亦扮得唯肖唯妙。

網民更大讚該位爸爸為女兒花心思帶來歡樂。（IG圖片）

網民更大讚該位爸爸為女兒花心思帶來歡樂。（IG圖片）

兩父女每次cosplay不同角色！

+ 10 + 9 + 8

Jaime有時更會一手抱起Mara，並帶她到家中附近掉垃圾，引來不少路人注目，Mara則有禮貌地向對方揮手打招呼，非常可愛。他解釋，穿cosplay裝掉垃圾成為每日他們一家人最期待的事，亦是好機會讓女兒玩樂一番。他稱，自從疫情爆發後，大家心情低落，於是想到這個方法令全家在抗疫時亦能得到歡樂。

不少網民大讚Jaime是超級好爸爸，懂得照顧家人的感受，更疼惜女兒，「服裝很棒呢」、「你是位完美的爸爸」、「女兒將來會感激有你這位好爸爸」。

（Instagram）