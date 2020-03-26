【都市傳說】盤點7個無人破解到嘅密碼　由屍體字條到藏寶書都有

編按：世界上還未被解開的密碼多不勝數，下文就盤點了數個到現今尚未破解的密碼，看看你又能否解開當中的信息！

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「都市傳說系列 還沒有破解的密碼們」，刊於01撐場】

密碼，顧名思義，就是知情人為了保護訊息或內容而設下的暗號。既然是知情人圍內的事，不知情的人就理應不打聽、不去了解，因為不關你的事。然而好奇心人人皆有，故人類歷史上便出現了「解碼學」、「密碼學」去研究不知是誰留下來的密碼，生怕被密碼封鎖住的事，原來跟自己有關。為了不被蒙在鼓裏，密碼一定要解開。科技進步帶來不少解碼技術，但歷史上仍有大大小小解不開的密碼，密碼之下的真相，科技與知識也無法解開。

密碼，顧名思義，就是知情人為了保護訊息或內容而設下的暗號。（unsplash／neonbrand）

一、 伏尼契手稿（Voynich manuscript）

密碼有長有短，那伏尼契手稿就是長的，而且超長。這本手稿足足有二百多頁，全都是看不透的字母。世界上頂尖的解密專家無一能拆解半字片語。據悉這本書在1404至1438年間寫成，除了不明文字，還有意味不明的插圖，從插圖中知道書共有六章節，內容包括草藥、天文等等，故推斷也許跟《本草綱目》這類書同一路線。

對於書中解不開的語言，有人提出，這是否亂寫一通的惡作劇，根本不是什麼密碼，更沒暗藏什麼訊息，但字跡的一致和穩定度，透露出作者腦內已有內容的藍圖和完整的概念才能落筆，否定了惡作劇一說。但一個作者大費筆墨寫一本書，當然是希望把一些知識流傳下來，記錄一些事免被遺忘，但寫下來沒人看懂，那寫來做什麼呢？還是，看得懂的人還沒出現？

二、羅洪特抄本（Rohonc Codex）

另一本與伏尼契手稿一樣，解不開的密碼書。這本更厚，有四百多頁，成書時間不詳，而且內容沒有線索。

三、Tamám Shud

這與一宗世界著名的懸案有關，而這個密碼更被認為是破案關鍵。在1948年薩默頓的沙灘上發現了一名男人的遺體，他衣著整齊，但身份不明。不只男人的身份，包括死因、案情、甚至少許線索也沒有。直到警方從死者身上發現一個密封的褲子口袋中，藏着一張小紙條，寫着：「Tamám Shud」，意思是「結束」。這紙條是從一本書上撕下來的，書名是《The Rubaiyat of Omar Khayyam》 （魯拜集），據發現男人身上藏的紙條，是出自較稀有的愛爾蘭出版版本。當警方尋找原書時，一個證人聲稱他在屍體被發現的差不多的時間，發現了這本被撕的書，而原書封底上亦有另一串不明的字母密碼（是密碼還是亂寫的文字？）而在書中撕下這句字藏在身上，是想表達什麼？

四、比爾密碼

比爾密碼（Beale ciphers）是在1885年出版，一本關於尋寶線索的書。當中藏有三個密碼，第一個密碼說明寶藏位置，第二是寶藏的內容，第三是寶藏關係者的名字。因為第二個密碼已被破解，已經知道有什麼寶藏，然而第一個密碼還是沒能解開。這小書的作者和這批寶藏離不開關係，然而作者身份不詳，只知道他委托了J.B.Ward去出版這一本書。

而唯一被破解的第二密碼，是如何解開呢？有人把密碼的數字對應美國的《獨立宣言》中的第幾個字母，得出以下訊息：

//我在貝德福德郡（Bedfordshire，港稱百福郡），距Buford酒館約4英里，6英尺深的洞穴或地窖，埋藏了第三密碼當中關係者所擁有的東西……這些東西都存放於有蓋的鐵罐中，放置在洞穴的石壁上，但這些鐵罐都被其他東西遮蓋住，第一密碼說明了寶藏的位置，破解後便很容易找到了。//

這小書的作者身份不詳，只知道他委托了J.B.Ward去出版這一本書。（維基百科圖片）

密碼竟然與美國獨立宣言對得上？但有人發現當中有些字解不通，會對應出錯的英文生字。這是編密碼的人的手誤，還是根本與美國獨立宣言無關？但能對上的大部分，說是偶爾也說不過去吧。聽說當地現時已成為尋寶熱點，但當然什麼寶也沒尋出來過。這是比爾的惡作劇，還是當地酒館的廣告？

五、FBI死亡密碼

在1999年，美國密蘇里州有一宗命案，案中死者是Ricky McCormick，由於身上沒有傷口，附近也找不到兇器和證人，破案關鍵是死者褲袋內兩張字條。字條由數字和字母組成，排序沒有邏輯，案發後美國密碼協會也解不開密碼，在2011年，把這兩組密碼上傳至官網，由公眾嘗試解碼。

六、蘋果公司

之前無綫曾播出過一個意味不明的廣告。這個廣告不但沒有宣傳任何產品和服務，也沒有任何聯絡商家的訊息。更令人奇怪的是，它不是在宣傳易／凌晨時段攝時間之用，在黃金時間更不斷出現。當時引起網民不斷分析，更有不少陰謀論出現。

這個廣告曾引發連串陰謀論。（廣告截圖）

七、出現密碼廣告

2014年中，《南華早報》刊登過一則看不懂的廣告，引起網民議論紛紛，內容是一堆文意不通的字：「盟唔祀埋來 冇vei 主唔來 冇ueo」，署名是「載為Elijah ooh」，然而沒有官方說法解釋廣告用意，更有網民表示感到不安。

《南華早報》的亂碼廣告。（網絡圖片）

內容提供：六月的風

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