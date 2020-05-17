女兒才3個月大　生育不久又見驗孕棒2條線　台妻崩潰：一定是壞掉

三年抱兩是結婚中常聽的祝福，不過如果真的如此急速，很多夫婦一時之間可能都會難以接受。台灣一名人妻才剛生育完不到4個月，卻發現月經遲遲不來，只好去買驗孕棒檢驗，想不到竟然出現2條線的懷孕結果，令她都不敢相信，直指驗孕棒「這一定是壞掉了」。

驗孕棒出現2條線，雖然第二條線出現的淡粉色十分淺，但也代表已受孕的結果。(爆廢公社公開版fb圖片)

該名女網民日前在facebook群組「爆廢公社公開版」發文，貼出驗孕棒的照片，驗孕棒出現2條線，雖然第二條線出現的淡粉色十分淺，但也代表懷孕了。樓主想到女兒才3個月13天令她接受不了，無奈地說「這一定是壞掉了，聽說這種的故障很高」、「別這樣好嗎」。

女網民一時難以接受，因為她的女兒才三個月13天。(資料圖片)

雖然樓主十分崩潰，但其他網民紛紛恭喜她，「雖然淺還是很明顯，恭喜」、「我覺得剛生完1年內真的很容易中，2寶也是哥哥10個月大的時侯意外懷上的」，亦有網民指可以一次過帶兩個孩子很有效率，「接着生，一起帶一次輕鬆」。

想不到樓主老公也現身留言，表示「我是原po的先生，從來沒想過會來這麽快！」不少網民不禁笑稱「你要勤勞一點賺錢了」、「加緊點，明年再拼第三胎」，對此老公無奈地回應，「唉…2個就夠了，我哭哭」，樓主也苦笑直呼，「不，不要再來了」。

同場加映更多靚女！（香港01製圖）

↓↓↓ 大馬網紅IG曬懷孕前後對比照 極速瘦身震驚網民 ↓↓↓

+ 7 + 6 + 5