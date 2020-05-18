新冠肺炎｜車禍受傷失業欠房租 台男遇「最佛包租公」感動淚泣

「瘟疫無情，人間有愛」這句話雖然老套，但能感動人心。有台灣網民分享疫情下的好人好事，指早前遇上車禍，兩個月都沒向房東交租，沒料交代原因時對方竟大方稱能免租，溫暖舉動令他不禁直呼：「人間還是有愛的！」

台男遇上車禍，兩個月來無法交租，沒料房東竟一口提出免租，令他感動又驚喜。（示意圖/資料圖片）

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該名居於高雄的網民本周一（11日）在Dcard討論區撰文指，今年三月不幸遇上車禍住院，更因無法上班而失業。他指出院後要繼續覆診，故住回老家由家人照顧，而近兩個月來由於未能自行駕駛電單車，被迫乘搭的士或由家人接載代步，積蓄近乎見底，目前以夾公仔機的收入勉強維持生計。

不過屋漏偏逢連夜雨，樓主驚覺尚未向包租公繳交三月至四月共兩個月的房租，正當他想與對方商討如何交租或提出由朋友暫時代租時，包租公竟一口拒絕，並回覆指「不必叫朋友來住，兩三個月沒有住，不算租金就好」，而且介紹樓主到專門醫治骨折扭傷的診所。對方有義氣紓困舉動，令樓主暖上心頭，形容是「史上最佛房東」，大讚對方有善心有佛心。

大方的包租公告訴樓主不用擔心房租，更稱「不必叫朋友來住，兩三個月沒有住，不算租金就好」。（Dcard討論區圖片）

樓主更指出，他租住的單位坐落鬧區，附近有百貨商場，屋租包水包電包wifi，而且擺放了各種家電，但每月租金只需大約2500新台幣（約650港幣），比同區近乎同一面積單位月租4萬元新台幣（約1.03萬港幣）足足便宜15倍！他續指，曾聽隔壁租客憶述，租金數十年來未曾加過，房東在疫情期間更減租，令他不禁讚嘆：「人間還是有愛的！」

【抗疫好人好事】（01製圖）

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