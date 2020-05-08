韓國男孩跑入警署大喊「我要捐東西」　善心舉動暖爆眾警察

「叔叔，我想捐東西！」最近一名韓國大邱市的小男孩跑到警署的閉路電視片段引起網民熱議，至今已有75萬人次觀看。據報小男孩把自己的畫作和口罩送給警員，藉此為他們打氣，又希望口罩轉交予生活困難的民眾，令警署內氣氛頓時變得溫暖。即使送走小男孩後，一眾警員仍難藏「爸爸微笑」，讓網民大讚他們的互動「太有愛了」。

影片中，一名戴着口罩的男孩跑入大邱北區警署，並表示：「叔叔，我想捐東西！」當警員知道他到警署的原因後，即面露微笑。（fb「경찰청(폴인러브)」）

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韓國警方在上月9日於facebook專頁分享影片，先看到一名戴着口罩的男孩跑入大邱北區一間警署，剛打開警署大門便向警員表示，「叔叔，我想捐東西！」他其後把親自畫的畫作和口罩交給警員，還心懷滿足地拍照。

在男孩「闖入」警署期間，警員看着獲贈的畫作，無法移開視線。被問捐贈口罩的原因，小男孩純真地說：「捐贈的話會感到很開心，所以我姐姐去了消防員叔叔那裏，我就來這裏」，他最後更不忘「叮囑」，一定要把捐贈的口罩分發給生活困難的人，笑倒一眾叔叔。

一眾警員難掩「爸爸微笑」，他們與小男孩的互動被網民大讚「好有愛」。（fb「경찰청(폴인러브)」）

警員被男孩的善心打動，向他送上公仔以表謝意，當男孩離開警署後，閉路電視拍攝到警員仍然露出「爸爸微笑」，凝視着男孩的畫。影片至今有約75萬人次觀看，超過3萬人讚好。有網民指，「看着心地善良的孩子，總是會不知不覺地露出微笑」，又紛紛讚賞小男孩「有前途」。

（facebook、wikitree）