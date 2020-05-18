重慶新景點「飛天之吻」　仙人像建山頂高空旋轉相遇　網民轟醜樣

遊樂設施大多追求刺激，似乎與浪漫扯不上關係，但內地重慶市白馬山一處名為「飛天之吻」景點最近成為網上熱話，山上兩座仿「王子與仙女」的大型機動設施屹立山邊，遊客可登上二人手上的「飛行島」俯視美景，並且在高空旋轉相遇。「飛天之吻」設計雖然獨特，可惜不少網民紛紛表示「看不懂」，批評設施與景色格格不入，大煞風景。

內地重慶市白馬山景點「飛天之吻」最近竟因「太醜」而成網民熱話。（網上圖片）

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新建成的大型遊樂設施名為「飛天之吻」，位於重慶市武隆縣白馬山，為景區最新開發的高空旅遊項目；「抖音」平台上有大量影片介紹，觀看人次更已超過1億。如此吸睛，皆因設計實在特別，在海拔1250米的白馬山山頂，兩座高52米的「王子」和「仙女」手上，各有一個最多可承載60人的「飛行島」，能各自旋轉上升，至最高點於空中相遇。

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據報「飛天之吻」的設計靈感來自武隆民間流傳的神話故事，東海龍王的兒子敖嘲風與七仙女張天陽一見鐘情，二人偷偷相會時被王母娘娘發現，並遭打落凡間，自此他們被分隔烏江兩岸，永遠無法相聚，最終化為仙女山和白馬山。景區取用故事，以兩個「飛行島」於高空相遇，比喻二人終於團聚。

「飛天之吻」將於今年6月對外營運，惟不少網民批評設施破壞附近自然景觀。（網上圖片）

「飛天之吻」目前正等待當局複檢，預計6月對外營運。不過許多網民看過設施後直斥設施破壞自然景觀，「像服務員（侍應）端盤子似的」、「跟周圍很突兀」、「創意挺好，但濃濃的鄉土氣」。

對於網民的各種意見，武隆旅遊公司副總經理黃遵全稱，王子和仙女自古以來都沒有固定形象，每個人心中所想不同，「有的網友覺得土氣，有的人覺得還行，有的人還會覺得可愛呢」；至於景區官方則以4字回應網民：「可以理解。」