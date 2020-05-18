求診男爆「消失的醫療卡」疑雲　護士知離譜真相驚對方有工變無工

不少公司皆提供醫療卡等員工福利，但前提必須是已入職僱員。有診所護士最近在網上分享職場奇遇，大爆有男子竟在見工一星期後、未獲正式聘用時，希望用有關公司的醫療福利求診，未能出示有效醫療卡的他，理直氣壯表明要「入公司數」，護士提醒還不死心，膽敢致電求職的公司問清楚，網民笑爆直指他猶如「自殺」。

有男子最近到診所求診及打算使用醫療卡，惟診所護士發現，對方剛在一星期前見工，根本未正式入職，便以為可享公司的員工醫療福利。示意圖。（Martha Dominguez/unsplash）

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facebook專頁「診所低能奇觀」今日分享一篇帖文，稱一名男子最近求診，卻稱身上沒有醫療卡，又遲遲說不出自己工作的公司，其間表示「唔係可以入住公司數先咩？我仲諗住in完（見工）間公司就用得咋」，診所護士方知對方只是到公司求職，便以為可以獲員工醫療福利。

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該男子最後甚至致電求職的公司，求證為何診所護士「拒絕」他使用醫療卡，異於常人的想法讓網民嘖嘖稱奇，亦擔心事主隨時「自毀前程」，一通電話讓公司人事部「請都變唔請」。

不少人在帖文留言指，「天無絶人之路，只是人有自尋死路」、「睇唔開到咁」、「原來in完就可享該公司福利，真係長知識」，另有人笑言：「咁佢買咗六合彩咪等於中咁頭獎有錢收？」

同場加映：病人用樣本醫療卡博懵睇病，被護士當場揭穿。

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