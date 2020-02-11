外傭私處生10cm粉瘤　醫生施6針抽膿液　成間診所臭崩崩！

粉瘤，常讓人與青春痘傻傻分不清楚，皮膚上的一小塊突起一旦發炎，疼痛感讓人抓狂！曾有一名30多歲女子下體爆痛，兩腿開開、緩慢地走入診間，請她上診療檯一看，驚見一顆寬10公分的粉瘤迸出，醫生直言「腫到不像話」，過程中抽了6支針筒的膿水，共100多c.c.，診間內瀰漫著爆膿味道揮之不去。

外傭陰部內側有顆爆腫約10公分寬的粉瘤。（VCG）

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提到粉瘤形成的原因，李杰年醫生解釋還不明確，但可確定的是有些皮脂腺表皮增生旺盛者，容易形成內包性粉瘤，或有相關遺傳疾病者也可能全身長滿粉瘤。再者，可能因為外傷，如穿耳洞位置，或是反覆摳挖青春痘形成毛囊炎，最後也可能促使粉瘤生成。

粉瘤初期若未發炎，就如同內包粉刺不痛不癢，導致多數人忽視。李杰年醫生提醒，太小的粉瘤對生活無影響無須過度恐慌，因為其屬良性；唯有隨著角質堆積越來越大，恐影響生活或不習慣它的存在，才建議手術割除。

以該患者為例，於嚴重發炎情況下，李杰年醫生不建議割除，一旦膿水遍布範圍太大易引發第二波細菌感染。因此先用抗生素治療，再將膿液擠出，消腫半個月至一個月後待粉瘤形狀明確後才可考慮手術割除。

李杰年醫生解釋，粉瘤為皮膚科最常見的「良性腫瘤」，每天在門診中都會收治這類患者，因此不必過度恐慌。提醒生活習慣應注意清潔，切勿摳、擠粉瘤，避免有外傷情況，也切勿摳抓痘痘，都是可預防的方法。

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