69歲太極大師與業餘拳手比武　4秒被擊倒地　半分鐘中3拳被KO

傳統武術雖然博大精深，但真正用於格鬥卻未必會贏，山東太極掌門人馬保國曾聲稱自己功夫高超，不過日前他和業餘拳手王慶民對打，開場4秒就被打倒在地，更在短短30秒內就被擊倒在地3次。

馬保國一埋身，王慶民即向馬的頭部出拳，馬保國隨即倒下。（網上圖片）

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本月17日，在山東淄博舉行的「演武堂之江湖十六」，69歲的馬保國和山東的武術愛好者王慶民對決。原本馬保國的比武對象是麒麟太極館長李賢春，但是賽前體檢，李賢春的由於年紀過大，醫生認為不合適再上擂台，於是由王慶民補上。

馬保國身穿傳統中國武術的服飾，王慶民則穿上背心短褲，戴上拳套。當裁判宣布比賽開始，不足4秒，馬保國一埋身，王慶民即向馬的頭部出拳，馬保國隨即倒下，不過他自行爬起來。

馬保國再次倒地，並被打暈了一動不動，眾人都圍過去了解情況。（網上圖片）

兩人再次埋位之後不久，馬保國再次瞓低，起來之後，馬保國率先起腳，但王慶民用腳擋下，再以拳反攻，馬保國再次倒地，並被打暈了一動不動，眾人都圍過去了解情況。整場比賽才進行30秒，馬保國就被擊倒3次。

事件引來內地網民熱論，、「還沒接招就倒了」、「這些『大師』自己啥水平還不清楚嗎？為啥敢應戰？」、「他最大的失誤是沒在開賽前報警」，亦有人忍不住重提被稱為中國「武林打假第一人」、「格鬥狂人」的徐曉冬在2017年秒速KO「雷公太極」創始人雷雷一事。

69歲的馬保國是來自上海的渾元形意太極門掌門人，是一名太極大師，根據比賽對他的描述，馬保國「2002年2月至2007年，在英國教中國功夫五年」，2004年創立「英國渾元太極拳協會」，任首屆會長，「學員中，有3名曾獲英國自由搏擊冠亞軍」，其後亦與眾弟子創立「渾元形意太極門」。