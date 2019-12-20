內地駕車老翁被截「吹波仔」　吹4次唔成功　一聽抽血突然耍太極

醉駕被攔截，許多人為了躲避刑責，會想盡辦法裝傻。日前內地有一名老翁駕駛電動車期間被攔截，他連續吹氣了4次，但都沒有吹出氣來，不過當警方要求他到醫院抽血檢查，老翁突然當場打起太極拳，結果一吹氣，數字讓警方也驚呆了。

老翁一聽到抽血，當場打了一套太極拳，大約2分鐘後，老翁再次吹氣，果然一吹就有反應。（網上圖片）

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內地蘇州省揚州市一名67歲男子，本月中一個晚上騎電動三輪車和妻子出外，途中碰到警方攔截，他吹氣時連吹4次也未成功，檢測機器毫無反應，警方無奈下要求老翁到醫院抽血作進一步檢查。

終於老翁的酒測濃度是每100毫有60.9毫克，超出了酒後駕駛機動車標準，因此被開罰。（網上圖片）

「無力吹氣」的老翁一聽到抽血，突然態度大變，向警員強調自己年紀大才會提氣不足，令機器未能讀數，然後高呼「別慌，待老漢我提個氣！」，然後他當場打了一套太極拳，大約2分鐘後，老翁再次吹氣，果然一吹就有反應。

老翁的酒測濃度是每公升錄60.9毫克，超出酒後駕駛機動車標準，因此被開罰，當下不得再繼續駕駛電動車，車輛被暫扣。老翁則解釋，當天他兒子結婚，他太高興才會多喝一杯白酒，以後不敢再醉駕了。