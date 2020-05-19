印尼少女慘遭鱷魚襲擊　遺體沒有咬痕　謎底終於解開

印尼南部加里曼丹省（Kalimantan）17歲少女蘇萊曼（Devi Binti Sulaiman）上周日（10日）下午與幾名好友往河邊嬉水，期間慘遭鱷魚襲擊，被拖下水失蹤逾5小時；村民尋回蘇萊曼時，發現她的身體意外地完好無缺；當局上周四（14日）成功誘捕殺人鱷，竟發現牠的牙齒已脫落，從而推斷蘇萊曼當日是遭溺斃。

事發當日氣溫高達34度，蘇萊曼跳入河中暢泳消暑，突然一隻長約5米的巨鱷施襲，將她強行拖入水中。蘇萊曼的好友立即上岸求救，數百名村民沿着河岸尋找，5小時後終在約50米外的橋底下發現蘇萊曼。

目擊者稱，巨鱷是咬住蘇萊曼的手臂將她拉進水底，故當初以為她定必被撕咬至屍骨無存。然而警方指出，尋回蘇萊曼時，她的鼻子、嘴巴和手掌雖然都有滲血，但身上沒有任何鱷魚的咬痕，身體完好無缺，之後將蘇萊曼送往附近醫院急救，可惜最後仍是回天乏術。

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直到上周四（14日），警方與村民合力利用雞肉誘捕，結果成功抓獲殺人鱷，仔細觀察後發現牠的牙齒已脫落，估計是因為年老或生病的緣故，警方亦因此推斷蘇萊曼並非被鱷魚咬死，而是溺斃；行兇的鱷魚其後被送往當地的自然資源保護區。