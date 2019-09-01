【噬逃險鱷】佛羅里達州有130萬條鱷魚　人類隨時成為口下亡魂

新戲《噬逃險鱷》（Crawl）講述故事發生在美國佛羅里達州，飾演「希莉」的卡雅史葛拉迪奧（Kaya Scodelario）為了拯救受傷的爸爸巴里佩珀（Barry Pepper）而回到舊屋，因為颶風一邊面對水位上升，一邊對抗鱷魚的攻擊，情節刺激又驚險。 其實故事是根據一次在佛羅里達州遭颶風襲擊，人類受到鱷魚襲擊的真實故事改編。現實中，當地不少居民都試過在意想不到的情況下遇過鱷魚甚至因此受傷或死亡。

新戲的故事背景發生於美國佛羅里達州，但實際是在塞爾維亞拍攝，當時幾乎建造了整個小鎮出來，再用一個極大的缸包圍住，注入了5百萬公升的水。(《噬逃險鱷》劇照)

佛羅里達州鱷魚數量達130萬條

戲中講述不只一條鱷魚爬進屋內，香港的觀眾可能會覺得故事很抽離，怎可能會在家中遇上這條兇猛的巨獸？但其實在美國佛羅里達州，這個曾被指是「鱷魚之鄉」的地方，遇上鱷魚絕對是「家常便飯」。

據知，當地有超過130萬條鱷魚，不時都會傳出有鱷魚爬進屋內、闖進居民的花園、帶狗散步時遇襲等意外，多年來有不少人因此而受傷，甚至死亡。

故事是根據一次在佛羅里達州遭颶風襲擊，人類受到鱷魚襲擊的真實故事改編。(《噬逃險鱷》劇照)

鱷魚升呢連圍籬都爬得過

最近更有網民拍到佛羅里達州的鱷魚經已「升呢」，就連高高的圍籬，牠們都能輕易爬過，更完美落地。又有當地居民拍到，在大馬路駕駛車輛時，鱷魚趁住滂沱大雨，無端端在水浸的馬路中央經過，非常嚇人。

鱷魚在當地橫行無忌，一直以來也發生過不少嚴重意外，例如有婦人曾經在湖邊放狗時，遭鱷魚咬死，警方後來在該條鱷魚的體內，發現受害人的殘肢。2016年，也曾經有一名兩歲男童，在迪士尼度假勝地的潟湖玩耍時，突然被鱷魚襲擊，最後重傷死亡。

點撃即睇鱷魚橫行無忌的過程：