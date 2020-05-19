34G台女分享大胸女生漂亮穿着　輕鬆Carry緊身T恤、線衫、套裝！

穿搭衣着對大胸巨乳女生總是一道難題，台灣有G Cup網民就在Dcard討論區上分享多張自己的穿搭的照片，告訴大家就算女生胸部大，一樣可以有好看的衣服，不需灰心！樓主的照片引來網民們熱烈回應，除了大讚樓主線條超美「有腰有胸有身材」之外，亦同意胸大不一定影響穿搭，可是如果想要大胸又穿得美還是要健身減肥一下會更好。

34G台女分享她的大胸穿着方法，帖文首先由日常外出的緊身短袖T恤開始。（Dcard討論區圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

台灣一名大胸女孩（身高160厘米/體重50公斤/36H）早前在討論區分享其困擾，指自己身材不算纖細但還是想走氣質甜美的路線，可是每當穿上套裝類衣服的時候還是「胸很緊繃或是根本就會卡住」，希望有人可以提供意見。身高167厘米/體重50公斤/34G的樓主於是以「分享胸大穿着」為題發文，分享自己的胸大日常：

↓↓↓ 即睇台女輕鬆Carry緊身T恤、線衫、套裝！ ↓↓↓

+ 9 + 8 + 7

她說自己普通出門的時候，通常都會穿一件緊身短袖T恤加一件牛仔褲。她說不少人都會覺得這樣的穿搭會很顯胸，「但其實上衣材質跟尺寸選好，其實不會太露，只會有曲線而已」，壓胸的感覺是因為尺寸選錯。她又指這樣的穿搭有一個好處，就是因為如果想要去喝酒或唱歌的時候，只需要將衣領稍為拉低一點，即可以變成低胸Deep V，秒速變辣妹，騷出事業線迷死全場男士！

↓↓↓ 台女亦分享了自己的「隱乳穿着」 ↓↓↓

+ 5 + 4 + 3

樓主說如果要穿針織類的線衫，她就會選長度可以攝進褲或裙內的，「這樣胸部下圍就不會太明顯，能被攝進去的衣服分散」，而質料她亦會特別選擇較輕薄的，因為「比較不會顯得很厚重，胸部感覺很卡的感覺」，如果還是不想被人看到可以外加一件外套。

至於套裝，樓主亦都坦言E Cup或以上的女孩，「跟領口是到脖子的貼身洋裝完！全！無！緣！」而且即使可以穿得到中碼，胸部位置都一定「卡爆」，「胸部完全沒線條，就是兩團被壓着的肉」，所以她都會選擇V領套裝。可見她的穿法很好的展示了自己的最大優點，亦都沒有給予人突兀的感覺，不過樓主亦都笑指，V領套裝的穿法雖然是好，「但是如果有比你高的人站前面就會看的到不一樣的世界」。

網民們對於樓主的帖文回應熱烈，當中有不少都同意樓主，亦都大讚她的身材曲線：

+ 3 + 2

對於網民們的討論，樓主一次過回覆指自己的穿着的確比較樸素，「但舒服自在，自己看了開心就好」。有人質疑樓主修圖、隆胸、硬擠、甚至盜圖，她就是自己是真材實料，雖然圖片不能證明大小，「別因為身材不符合你們正常的標準，就說是假啊」，反正她也只是想分享，希望大家不要太研究她本人。