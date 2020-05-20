奶奶迫守坐月禁忌　新手媽媽發燒求診　揭下體滿血塊流膿味道濃烈

傳統坐月禁忌多，很多長輩都會對新手媽媽毫不客氣指教。台灣醫生近日在健康節目中分享一宗坐月恐怖個案，指有位產後2周的新手媽媽發燒求診，檢查發現其陰部縫合處驚見一包膿，還飄出濃烈味道，一問之下才得知是「奶奶的要求」而引致。

傳統坐月禁忌多，很多長輩都會對新手媽媽要求多多。（示意圖，《BB來了》劇照）

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懷胎十月已經難熬，嬰兒出世後更是媽媽另一段痛苦生活的開始。台灣急診科醫生田知學在《醫師好辣》節目中分享，指曾遇過一名婦人在夏天求診，剛生產完兩周就出現發燒症狀，但沒有任何呼吸道感染、嘔吐、腹瀉，也沒有乳腺或泌尿道感染的跡象，令醫生對病因一頭霧水。

田知學其後觀察到病人的頭髮很油又黏，還有痘痘都冒出來，遂問：「你下體有沒有脹脹的？」病人則回答因產後曾接受縫合，一直以為私密處有腫脹感覺屬正常情況，但當醫生一打開她的雙腿看診時，發現其外陰部縫合處味道非常重，又有血塊及分泌物，還有「一包膿」。

↓↓↓ 醫生咁樣講 ↓↓↓

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醫生續問她有否洗澡，婦人委屈道出真相，指奶奶自從她生產完後就緊盯着她，訂立「三不」規矩，包括不能洗頭、不能洗澡及不能吃冰，因此她都沒有機會洗澡或沖洗外陰部，令傷口位置充斥血液及分泌物，引致細菌滋生。

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