誘簽「絕對服從契約」　台狼師性侵6男生迫自慰指侵　網民促嚴懲

老師利用學生的信任作出性侵的行為實在不能接受，台灣北部一名姓方的高中男老師，2018年起涉嫌迫6名17歲男學生簽下「絕對服從契約」，並強迫學生在他面前自慰、全裸下跪、剃陰毛甚至指侵等惡行多達22次，新北地檢署近日就依權勢猥褻及性交等罪起訴該名男老師。

方男強迫學生在他面前自慰、全裸下跪、剃陰毛甚至指侵等惡行多達22次。（資料圖片）

起訴書指出，方男從2017年末開始擔任受害人的班導師，期間利用師生關係令學生產生信任，並和學生交換內心私密問題，繼而威脅他們簽下「絕對服從契約」，如違反契約就須要受懲罰。

方男其後在學校電腦教室、辦公室，甚至將學生帶到民宿，多番性侵犯6名男學生，一次他曾在學校教室內以膠帶綑綁一位男學生，以徒手搔癢其全身和下體，猥褻得逞。

2018年間，方男因一名男學生課業不過關，要求男學生在他面前自慰，還拿手機拍下全過程。更可怕的是，8到12月期間，他要求其中一名男學生全裸趴跪在椅子上，以濕紙巾將自己手指包住，插入男學生的肛門內侵犯；又剃另一名男生的陰毛，持塑膠尺打學生屁股等。

新北地檢署近日就依權勢猥褻及性交等罪起訴該名男老師。示意圖，非當時人。（資料圖片）

由於受害男學生都恐懼方男的要脅而不敢張揚，直到一名男學生出現異狀，父親發現後報警，事件才被揭發，但一年之間6名學生已被不同程度的性侵22次。

方男近日因涉利用權勢猥褻、性交等罪被起訴，檢方認為，方男罔顧師生倫常，對被害學生的內心傷害巨大，不但否認犯行，還要求學生刪除對話紀錄，並要求他們在學校性別平等教育委員會議中作不實陳述，即使被學校懲處後，仍辯稱自己遭人誣陷，顯得毫無悔意，因此請法院處以重刑。