美少女戰士重畫挑戰熱爆　大嘥鬼、九巴仔mix月野兔變童年崩壞

方格臉、留鬍子的月野兔你見過未？近日Twitter捲起一股重畫美少女戰士經典畫面的「#sailormoonredraw」熱潮，各插畫師或網民將月野兔轉頭凝望的經典一幕，用自己風格重新畫出來。熱潮更蔓延至香港，不少本地插畫家都參與其中，連政府吉祥物大嘥鬼、清潔龍阿德都變身月野兔，不過最令網民爆笑的則是「九巴仔變身」，大呼「童年崩壞了」。

重畫美少女戰士挑戰近日爆紅，各插畫師或網民將月野兔轉頭凝望的經典一幕，用自己風格重新畫出來。（網上圖片）

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近日網絡充斥大量「變種」美少女戰士圖畫，是否感到有點莫名其妙？其實「#sailormoonredraw」挑戰風潮開始時，只需畫相關主題就可以，但之後愈來愈多人參考1994年電視動畫《美少女戰士 S》版本、月野兔抬頭仰望的經典一幕，在不同畫風下重新展示。

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香港當然也有「變身」代表！大嘥鬼昨日（19日）在專頁分享重畫圖像，只見大嘥鬼的膚色幾乎與月野兔的招牌金黃髮色一模一樣，穿着藍白水手裝的鬼鬼還很有機心地露出「事業線」，呼籲大眾減少碳排放，否則「本鬼就代替月亮懲罰你」。

清潔龍阿德亦有接受挑戰，除了令月野兔的臉蛋變得又肥又腫外，網民一眼看出重點，阿德竟然將月亮吊環戴在鼻子上，被大讚「好潮好型格呀！」九巴公關同樣唔執輸，為九巴仔戴上月野兔的假髮，令其下巴紅色的部分猶如生鬚一樣，非常爆笑。